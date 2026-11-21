Lo que comenzó como una experiencia propia de una novatada juvenil rápidamente se transformó en una situación mucho más inquietante. Las protagonistas empezaron a experimentar visiones proféticas que alteraron su percepción de la realidad. Aquellas experiencias provocaron sentimientos de culpa, miedo y paranoia, mientras la tensión creció entre las integrantes del grupo.

A medida que avanzó la historia, las jóvenes tuvieron que enfrentarse a situaciones que parecieron desafiar cualquier explicación lógica. La incertidumbre se convirtió en uno de los principales motores de la narración.

Según la descripción oficial de Netflix: "En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo".

El cuerpo, un inesperado fenómeno que consiguió conquistar Netflix

Los números de El cuerpo reflejaron el impacto que tuvo la producción desde su llegada al catálogo de Netflix. La ficción acumuló más de 5,1 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días, una cifra que le permitió ingresar en el top 10 de 90 países.

La competencia dentro del catálogo no impidió que El cuerpo encontrara su propio espacio. Su propuesta narrativa, centrada en un grupo de adolescentes que atraviesa una experiencia aterradora, logró diferenciarla de otras producciones disponibles en la plataforma.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la velocidad con la que consiguió instalarse en distintos mercados. En apenas unos días, la ficción pasó de ser un nuevo estreno a convertirse en una de las propuestas destacadas del momento.

Cuántos episodios tiene la serie El cuerpo en Netflix

Uno de los elementos centrales de El cuerpo fue su estructura. La producción desarrolló su historia a lo largo de ocho episodios, en los que el misterio fue ganando protagonismo a medida que avanzaron los acontecimientos.

En lugar de limitarse a una historia de terror convencional, la producción incorporó conflictos propios de la adolescencia y los combinó con una atmósfera religiosa y sobrenatural.

El elenco principal de El cuerpo en Netflix

Kristina Bogic

Geena Meszaros

Sara Boustany

Jackson Kelly

Sofia Wylie

Shirley Chen

Louisa Krause

Nnamdi Asomugha

El cuerpo | Tráiler oficial | Netflix