La organización insta a los cristianos de todas las iglesias a unirse para exigir la cancelación de “El Cuerpo”, recordando el éxito de campañas anteriores que obligaron a Netflix a pedir disculpas. Piden firmar la petición dirigida a Peter Rice, director de contenidos de Netflix, para detener la difusión de esta serie.

El debate sobre la programación de Netflix y la audiencia de fe

La serie, creada por Quinn Shephard, explora temas como la presión social, la competencia interna y el despertar sexual en un contexto de culpa católica y fanatismo religioso. Netflix la describe internamente como “un picante psicodrama adolescente con una pizca de terror católico”, donde colegialas católicas realizan un ritual bajo el efecto de drogas y ofrecen un “santísimo sacrificio virginal” al “Príncipe de las Tinieblas”.



