Tiempo al tiempo, una nueva serie hecha en Argentina de Netflix, producida por Underground, una división de NBC Universal Telemundo, (creadores de Lalola, Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse, y más recientemente En el barro). Creada por Sebastián Ortega -que a su vez es el director general-, cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz.

Carla Peterson vuelve a Netflix con un personaje central

Después de formar parte de producciones que despertaron interés entre los suscriptores de Netflix, Carla Peterson volverá a protagonizar una ficción argentina con una historia diferente a las que presentó anteriormente.

En Tiempo al tiempo, la actriz interpretará a Florencia, una mujer cuya vida quedó marcada por la desaparición de Bruno.

Su personaje deberá afrontar las consecuencias de una ausencia que se extendió durante treinta años. Cuando finalmente vuelva a encontrarse con el hombre que amó, descubrirá que él conserva la misma apariencia y edad que tenía cuando se separaron.

La participación de Peterson será uno de los principales atractivos de la producción, especialmente después de su presencia en El Eternauta, una de las ficciones argentinas que llegó al catálogo internacional de Netflix, y El tiempo de las moscas.

Ficha técnica

Una producción original de Netflix y Underground (una división de NBC Universal Telemundo)