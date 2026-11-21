Como era de esperarse, sus compañeros de mesa aprovecharon la oportunidad para someterla a un verdadero interrogatorio e intentar descubrir quién es el hombre que habría conquistado su corazón.

Ante las preguntas, Bonelli aportó algunos datos y descartó dos posibilidades. "No es famoso y no es una persona relacionada al fútbol", aclaró con una sonrisa de oreja a oreja, dejando en claro que el supuesto nuevo interés no pertenece ni al ambiente artístico ni al deportivo.

Sin embargo, al advertir que sus compañeros querían avanzar cada vez más en la investigación, la conductora decidió ponerle un límite a la conversación y retomar la rutina del ciclo. "Bueno, bueno, basta, sigamos con el programa que hay una rutina que seguir", lanzó.

Pero antes de cerrar definitivamente el tema, Chechu Bonelli sorprendió con una última frase que volvió a poner todo en duda: "Estoy jugando, capaz todo lo que dije es mentira...".

Así, entre confesiones y declaraciones enigmáticas, la periodista dejó abierta la incógnita sobre su situación sentimental y evitó confirmar si realmente hay alguien nuevo en su vida.

Cuál fue el delicado reclamo de Chechu Bonelli sobre sus hijas por el que Darío Cvitanich salió al cruce

El vínculo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvió a quedar en el centro de la escena por un nuevo enfrentamiento relacionado con la crianza de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia. A un año y medio de su separación, la modelo expuso públicamente una situación que le genera malestar y el exfutbolista no tardó en responderle a través de las redes sociales.

El episodio ocurrió en octubre pasado, en medio de la repercusión por el anuncio del casamiento de Cvitanich con Ivana Figueiras, su pareja desde hace un año. Durante una charla con Agustín “Cachete” Sierra en el ciclo de streaming Valet Parking, Bonelli habló sobre las normas que intenta sostener en su hogar y dejó al descubierto las dificultades que tiene para coordinar cuestiones cotidianas con su expareja.

“Mientras cenamos no pueden agarrar el celular. Ya es de público conocimiento que con su papá no tengo diálogo. Por eso tengo que tratar de hacerlo por mi cuenta”, expresó.

Sin embargo, el punto más delicado de su descargo llegó cuando se refirió a las inasistencias escolares de las nenas durante los días que están con su padre. “Hay cuestiones, no sé, mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, explicó.

Además, contó cómo toma conocimiento de esas ausencias: “Me doy cuenta cuando veo el informe y veo las inasistencias. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada”.

Las declaraciones llegaron hasta Cvitanich, quien decidió utilizar sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos y aclarar los motivos de las faltas de sus hijas.

“3 faltas por viaje, con aviso previo de 2 meses, 1 porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. 1 porque decidimos irnos un día de paseo”, detalló el exfutbolista.

Pero su respuesta no terminó allí. También defendió contundentemente su rol paterno: “Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre”.

Finalmente, apuntó contra el reclamo de Bonelli y dejó dos preguntas que volvieron a poner en evidencia las diferencias entre ambos: “¿Será por cosas como estas que no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?”.

De esta manera, las diferencias por la escolaridad de sus hijas quedaron expuestas públicamente en un momento de especial repercusión por la próxima boda del exfutbolista con Ivana Figueiras.