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Está en Netflix, sólo tiene 8 capítulos y es la serie corta que enamora con una historia real

La serie breve en Netflix de solo ocho capítulos que conquistó al público con una historia de amor real y profundamente emotiva.

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Está en Netflix

Está en Netflix, sólo tiene 8 capítulos y es la serie corta que enamora con una historia real. (Foto: Archivo)

Hay producciones que llegan a Netflix sin grandes campañas ni explosiones narrativas y logran instalarse en la conversación. Eso ocurrió con la miniserie "Desde cero", una historia breve, intensa y basada en hechos reales que terminó convirtiéndose en una de las recomendaciones más repetidas entre quienes buscan una experiencia distinta.

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Con apenas ocho episodios, esta producción encontró una fórmula que pocas series consiguen sostener: combinar romance, cambios culturales, decisiones personales y momentos profundamente humanos sin perder sensibilidad ni caer en excesos dramáticos.

Estrenada originalmente en 2022, la serie tomó como punto de partida una historia que ya había conmovido a miles de lectores antes de llegar a la pantalla.

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El libro que dio origen a una historia que terminó conquistando Netflix

Detrás de esta producción existe una experiencia real. La serie está inspirada en el libro autobiográfico From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home, escrito por Tembi Locke. En esas páginas, la autora narró una parte central de su vida: el encuentro con quien sería su esposo, el crecimiento de una relación atravesada por diferencias culturales y el proceso de reconstrucción emocional frente a circunstancias inesperadas.

Lejos de buscar una historia idealizada, el libro construyó un relato íntimo donde el amor aparece acompañado por decisiones complejas, desafíos familiares y cambios personales.

Cuando Netflix decidió adaptar esa experiencia, el objetivo no fue únicamente trasladar los acontecimientos al formato audiovisual. También buscó conservar el tono emocional y la mirada humana que había convertido al libro en una lectura tan comentada. El resultado fue una miniserie que encontró un equilibrio entre la ficción y la autenticidad.

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De qué trata "Desde cero", la miniserie en Netflix

La protagonista de la serie es Amy Wheeler, una joven artista estadounidense que decide instalarse temporalmente en Italia para continuar con sus estudios y abrir una nueva etapa en su vida. Ese viaje, que inicialmente parecía una búsqueda personal y profesional, termina cambiando completamente su destino.

Durante su estadía conoce a Lino Ortolano, un chef siciliano con una personalidad completamente distinta a la suya. Entre ambos aparece una conexión inmediata que rápidamente deja de ser una relación pasajera. La historia avanza mostrando cómo dos personas provenientes de universos diferentes intentan construir algo en común.

Lo interesante de la propuesta es que evita los recursos tradicionales del romance acelerado. En lugar de concentrarse únicamente en el enamoramiento, pone atención en aquello que sucede después: convivir con diferencias, aprender nuevas costumbres y aceptar que amar también implica adaptación.

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Cuántos capítulos tiene "Desde cero" en Netflix

Uno de los aspectos más destacados de esta miniserie en Netflix es su duración. Con solo ocho episodios, la narrativa evita estirarse innecesariamente y logra mantener un ritmo que acompaña el desarrollo emocional de los personajes.

Los cambios de escenario entre Italia y Estados Unidos también cumplen un papel central. No aparecen únicamente como una decisión estética, sino como una forma de mostrar cómo el entorno influye en las decisiones personales. Las ciudades, las costumbres y los vínculos familiares terminan siendo parte activa del relato.

Eso permite que la serie tenga una sensación cercana, como si el espectador acompañara el recorrido de dos personas reales y no de personajes diseñados únicamente para generar impacto.

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El elenco principal de "Desde cero"

  • Zoe Saldaña
  • Eugenio Mastrandrea
  • Keith David
  • Danielle Deadwyler
  • Judith Scott
  • Kellita Smith
  • Lucia Sardo
  • Paride Benassai
  • Roberta Rigano

Por qué esta miniserie sigue apareciendo entre las recomendaciones

El catálogo de streaming cambia constantemente. Cada semana aparecen nuevas producciones y muchas desaparecen rápidamente. Sin embargo, algunas series mantienen presencia porque generan recomendaciones orgánicas. Eso ocurrió con esta historia.

Muchos espectadores llegaron a ella después de leer comentarios de otras personas que la describían como una producción diferente dentro del género romántico. No por presentar una historia imposible, sino por mostrar emociones reconocibles.

La combinación entre escenarios visualmente atractivos, personajes cercanos y una base real hizo que la serie continuara sumando audiencia incluso tiempo después de su estreno.

Ya disponible en Netflix la miniserie "Desde cero"

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