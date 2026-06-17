Está en Netflix, sólo tiene 8 capítulos y es la serie corta que enamora con una historia real

Lejos de buscar una historia idealizada, el libro construyó un relato íntimo donde el amor aparece acompañado por decisiones complejas, desafíos familiares y cambios personales.

Cuando Netflix decidió adaptar esa experiencia, el objetivo no fue únicamente trasladar los acontecimientos al formato audiovisual. También buscó conservar el tono emocional y la mirada humana que había convertido al libro en una lectura tan comentada. El resultado fue una miniserie que encontró un equilibrio entre la ficción y la autenticidad.

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De qué trata "Desde cero", la miniserie en Netflix

La protagonista de la serie es Amy Wheeler, una joven artista estadounidense que decide instalarse temporalmente en Italia para continuar con sus estudios y abrir una nueva etapa en su vida. Ese viaje, que inicialmente parecía una búsqueda personal y profesional, termina cambiando completamente su destino.

Durante su estadía conoce a Lino Ortolano, un chef siciliano con una personalidad completamente distinta a la suya. Entre ambos aparece una conexión inmediata que rápidamente deja de ser una relación pasajera. La historia avanza mostrando cómo dos personas provenientes de universos diferentes intentan construir algo en común.

Lo interesante de la propuesta es que evita los recursos tradicionales del romance acelerado. En lugar de concentrarse únicamente en el enamoramiento, pone atención en aquello que sucede después: convivir con diferencias, aprender nuevas costumbres y aceptar que amar también implica adaptación.

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Cuántos capítulos tiene "Desde cero" en Netflix

Uno de los aspectos más destacados de esta miniserie en Netflix es su duración. Con solo ocho episodios, la narrativa evita estirarse innecesariamente y logra mantener un ritmo que acompaña el desarrollo emocional de los personajes.

Los cambios de escenario entre Italia y Estados Unidos también cumplen un papel central. No aparecen únicamente como una decisión estética, sino como una forma de mostrar cómo el entorno influye en las decisiones personales. Las ciudades, las costumbres y los vínculos familiares terminan siendo parte activa del relato.

Eso permite que la serie tenga una sensación cercana, como si el espectador acompañara el recorrido de dos personas reales y no de personajes diseñados únicamente para generar impacto.

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El elenco principal de "Desde cero"

Zoe Saldaña

Eugenio Mastrandrea

Keith David

Danielle Deadwyler

Judith Scott

Kellita Smith

Lucia Sardo

Paride Benassai

Roberta Rigano

Por qué esta miniserie sigue apareciendo entre las recomendaciones

El catálogo de streaming cambia constantemente. Cada semana aparecen nuevas producciones y muchas desaparecen rápidamente. Sin embargo, algunas series mantienen presencia porque generan recomendaciones orgánicas. Eso ocurrió con esta historia.

Muchos espectadores llegaron a ella después de leer comentarios de otras personas que la describían como una producción diferente dentro del género romántico. No por presentar una historia imposible, sino por mostrar emociones reconocibles.

La combinación entre escenarios visualmente atractivos, personajes cercanos y una base real hizo que la serie continuara sumando audiencia incluso tiempo después de su estreno.

Ya disponible en Netflix la miniserie "Desde cero"