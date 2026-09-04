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Netflix estrena su nueva película con Sydney Sweeney y es la más esperada por todos

Este esperado live action con Sydney Sweeney ya reveló sus primeras claves y Noah Centineo adelantó un detalle inesperado sobre la película de Netflix.

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Netflix estrena su nueva película con Sydney Sweeney y es la más esperada por todos. (Foto: Archivo)

Netflix estrena su nueva película con Sydney Sweeney y es la más esperada por todos. (Foto: Archivo)

Netflix volverá a apostar por las adaptaciones de grandes franquicias del anime. El live action de Gundam, protagonizado por Sydney Sweeney y Noah Centineo, terminó recientemente su rodaje y sus responsables comenzaron a ofrecer las primeras pistas sobre la dirección que tomará esta ambiciosa película de ciencia ficción.

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La producción llevará a la pantalla una nueva aproximación al universo creado alrededor de Mobile Suit Gundam, la histórica franquicia de anime que comenzó en 1979 y se convirtió con el paso de las décadas en uno de los grandes referentes del género mecha.

Sin embargo, los primeros detalles conocidos indican que Netflix no apostará únicamente por las batallas espaciales y los robots que identifican a la saga. La película también pondrá el foco en una relación personal que tendrá un peso importante dentro de la historia.

Ese elemento fue precisamente uno de los aspectos que más sorprendió después de las declaraciones realizadas por Noah Centineo. El actor explicó que la producción combinará acción, ciencia ficción y romance, una mezcla que podría ofrecer una perspectiva diferente dentro del enorme universo de Gundam.

Noah Centineo reveló el inesperado enfoque de la película de Gundam

Durante una entrevista en el programa Happy Sad Confused, Noah Centineo compartió algunos de los primeros detalles sobre la adaptación de Netflix. Aunque evitó revelar demasiada información sobre la trama, sí dejó claro cuál será el tono general de la película.

El actor describió el proyecto como una producción de gran escala y habló de una combinación entre una historia romántica y una gran aventura espacial. Según explicó Centineo, la relación entre su personaje y el interpretado por Sydney Sweeney tendrá una importancia central dentro de la narrativa.

Ese enfoque podría convertirse en una de las grandes diferencias respecto a lo que muchos seguidores esperan de una adaptación cinematográfica de Gundam.

Sydney Sweeney y Noah Centineo encabezarán el elenco de Gundam

La presencia de Sydney Sweeney y Noah Centineo al frente del reparto representa una de las grandes apuestas de Netflix para este proyecto.

Ambos actores protagonizarán una historia que, según las primeras declaraciones, combinará romance y acción espacial. La película buscará construir un relato emocional mientras desarrolla un conflicto de enormes dimensiones.

La elección de los protagonistas también refuerza la intención de acercar Gundam a una audiencia más amplia.

La franquicia cuenta con millones de seguidores y una enorme historia dentro del anime, pero una producción de imagen real protagonizada por estrellas conocidas permitirá que Netflix intente atraer también a espectadores que no conocen en profundidad el universo original. El desafío será importante.

La película estará escrita y dirigida por Jim Mickle, responsable de trabajos como Tierra de vampiros (2010), Crueldad necesaria (2014) y Sweet Tooth (2021).

El rodaje de la película terminó y Netflix comenzará una nueva etapa

Otro de los datos más importantes revelados por Noah Centineo es que el rodaje de la película terminó. Eso significa que la producción ya dejó atrás una de sus fases principales.

A partir de ahora, el proyecto entrará en un proceso en el que los efectos visuales, la edición y la construcción final del universo de Gundam tendrán una importancia fundamental.

Todavía no se conocen imágenes oficiales que permitan comprobar el aspecto definitivo de los robots o de los escenarios espaciales. Tampoco se reveló un tráiler.

¿Cuándo se estrena la película de Gundam en Netflix?

Por el momento, Netflix no anunció una fecha concreta para el estreno. Sin embargo, las previsiones sitúan la llegada del live action de Gundam en algún momento de 2027.

El final del rodaje representa un paso importante, pero la producción todavía tendrá un largo recorrido hasta su lanzamiento.

La expectativa aumentará especialmente cuando aparezcan las primeras imágenes de los protagonistas y de los mechas que formarán parte de la película.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Un esperado live action de Gundam con Sydney Sweeney y Noah Centineo.
  • Enfoque inesperado: La película combinará ciencia ficción, acción y romance, centrada en la relación de los protagonistas.
  • Estreno previsto: El rodaje ya finalizó y se estima que la película llegará a la plataforma en 2027.
Resumen generado por Thinkindot AI
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