José Coronado arrasa en Netflix con su nueva serie y estrena el tráiler definitivo

¿De qué trata El problema final en Netflix?

Un hotel incomunicado. Una muerte misteriosa. Trece huéspedes bajo sospecha. Y una sola persona capaz de resolver el enigma. ¡Que empiece el juego! El problema final, un thriller de época protagonizado por José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú, basado en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Estreno el 25 de septiembre, solo en Netflix.

Primavera de 1959. Un temporal deja incomunicado un pequeño islote próximo a Mallorca. En el hotel donde se refugian sus huéspedes, Elisa Mander, una turista inglesa, aparece muerta. Lo que parece un suicidio pronto se revela como un asesinato.

Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó a Sherlock Holmes en la gran pantalla, se convierte, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Junto con Adela Figueroa (María Valverde) y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), recorrerá los rincones del lujoso hotel en busca de respuestas, poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convierten en sospechosos de un crimen que se torna cada vez más complejo.

Netflix revela nuevas pistas de El problema final antes del estreno

Netflix ya había presentado un primer avance de El problema final. Ahora, el lanzamiento del tráiler oficial permite descubrir nuevas imágenes y acercarse con mayor detalle al universo en el que se desarrollará la historia.

La miniserie llegará en un momento en el que las producciones de misterio continúan ocupando un espacio destacado entre las grandes apuestas de las plataformas.

Netflix ha apostado por una historia en la que el aislamiento será una de las claves. Nadie podrá abandonar el lugar con facilidad. Y cada uno de los personajes podrá esconder información que resulte decisiva para resolver el caso.

Las nuevas imágenes difundidas por la plataforma refuerzan precisamente esa sensación. El hotel, los paisajes de la isla y la estética de finales de los años cincuenta construirán el escenario en el que se desarrollará una investigación cada vez más compleja.

Jose Coronado tendrá un papel muy diferente en esta serie de Netflix

Uno de los grandes atractivos de El problema final será su protagonista. José Coronado interpretará a Basil, un veterano actor que, años atrás, había dado vida al mismísimo Sherlock Holmes.

Basil no será un detective profesional. Sin embargo, las circunstancias harán que tenga que asumir un papel inesperado. El personaje deberá utilizar su capacidad de observación y enfrentarse a un caso real que lo obligará a recordar al investigador al que había interpretado durante su carrera.

La ficción jugará así con una idea especialmente atractiva: un actor que había representado a uno de los detectives más famosos de la literatura tendrá que enfrentarse, fuera de la ficción, a un misterio auténtico.

¿Cuántos episodios tendrá El problema final en Netflix?

Netflix ha planteado El problema final como una miniserie de cuatro capítulos. La duración permitirá concentrar la historia en torno a un único gran misterio.

El formato corto también obligará a que cada episodio aporte nuevos elementos a la historia. Los espectadores irán descubriendo información al mismo tiempo que Basil y Foxá intenten reconstruir lo ocurrido.

¿Cuándo se estrena El problema final en Netflix?

La espera terminará el próximo 25 de septiembre. Ese día, Netflix estrenará los cuatro episodios de El problema final.

La plataforma ha utilizado el lanzamiento del tráiler definitivo para aumentar la expectación alrededor de una de sus nuevas propuestas de ficción española.

Las imágenes han confirmado la presencia de José Coronado en el centro de una historia que comenzará con una muerte aparentemente inexplicable. La cuenta atrás ya ha comenzado.

Tráiler oficial de El problema final en Netflix