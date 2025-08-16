Bombazo en el clan Fort: se confirmó que Paloma Fort es hija de Carlos y hermana del recordado Ricardo

Además, contó los antecedentes de su madre: "En determinado momento, frente a reclamos por la división de la herencia y patrimonios, la familia Fort, para que Aschira se callara, le dio dos propiedades y otros bienes. Ella los malgastó, aunque estaban destinados a Paloma. Además, hicieron firmar papeles a Paloma sin que ella supiera qué estaba firmando"

Y siguió el relato sobre la madre de Paloma: "Un día Aschira recibió dinero a cambio de su silencio y se fue a España. Allí quedó bajo la supervisión de su otra hija, Eva, que absorbió a Paloma y se quedó con parte del patrimonio. Paloma terminó desahuciada en Londres, trabajando como veterinaria".

"Un estudio de abogados dio con la tumba de Carlos Fort y, a partir de ese dato, Paloma quedó en condiciones de reclamar un ADN. Ella dejó Londres, se radicó en España y conoció a una abogada que activó todo el aparato legal contra los Fort. Con Eduardo Fort habrían llegado a un acuerdo de confidencialidad: le entregaban 500 mil dólares a cambio de su silencio. Eso se firmó y l os abogados están que arden: no vieron un mango de todo esto", explicó sobre cómo Paloma finalmente llegó a ser reconocida como hija de Carlos y hermana de Jorge, Eduardo y Ricardo.

Finalmente, concluyó con el bombazo desactivado: "Declararon a Paloma hija de Carlos. Eso es lo más importante. Siempre fue su hija, pero ahora tiene un documento que lo certifica: que es hija de él y hermana de Ricardo y Eduardo Fort".

El paso clave que permitió a Paloma Fort conocer su verdadera identidad

En septiembre de 2023, Paloma Fort estuvo en Intrusos (América TV) y relató su compleja historia familiar. Legalmente, es hija de Aschira Encarnación Ruiz y Felipe Fort, lo que la convierte en tía de Ricardo, pero ella sostiene que en realidad es hermana del mediático como también de Eduardo y Jorge.

Dicho así, en esa línea está Carlos, el papá de Ricardo y el responsable del éxito de Felfort. Este hombre es hijo de Felipe de un matrimonio anterior.

“Tanto Jorge como Eduardo Fort aceptaron someterse al ADN y que también se sometan los restos de Carlos Fort. Motivo por el cual en esta etapa, sí tenemos que acelerar los tiempos”, señaló Alejandro Broitman, abogado de Paloma. Y agregó: “La fecha (del estudio) no está confirmada, pero va a ser muy pronto”.

En ese momento, Paloma también reveló una novedad importante en la causa: “Yo me entero hace poco de que tenemos los restos del señor Carlos Fort, yo tenía entendido que estaban cremados”. Además, destacó:“Yo no estaría haciendo esto si no tuviera la certeza de que soy la hija de Carlos. Va más allá de si soy Fort o Pérez”.