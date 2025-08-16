Bombazo en el clan Fort: se confirmó que Paloma Fort es hija de Carlos y hermana del recordado Ricardo

A través de un documento firmado quedó confirmado que Paloma Fort es hija de Carlos Fort y, en consecuencia, hermana de Ricardo, Eduardo y Jorge.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras años de disputas, finalmente se confirmó que Paloma Fort es hija de Carlos y por ende, hermana del recordado Ricardo Fort, Eduardo y Jorge. La noticia fue revelada por Luis Ventura en Secretos Verdaderos, quien brindó detalles sobre cómo se llegó a esta conclusión.
A través de un documento firmado quedó confirmado que Paloma Fort es hija de Carlos Fort y, en consecuencia, hermana de Ricardo, Eduardo y Jorge.
La historia de este conflicto familiar se remonta a años atrás: Paloma siempre sostuvo que era hija de Carlos y no de Felipe Fort, aunque de manera legal se indicaba lo contrario y nunca había obtenido un reconocimiento formal por ADN. Durante mucho tiempo, vivió fuera de la Argentina y buscó asesoramiento legal para poder demostrar su filiación y asegurar sus derechos en relación al patrimonio familiar, conocido por su gran valor económico. Lo consiguió.
Tras un largo proceso, y con la intervención de un estudio de abogados especializado, llegó a entablar comunicación con su hermano Eduardo, pareja de Rocío Marengo. Según lo establecido, Paloma renunció a reclamar parte de la herencia a cambio de una compensación económica, cerrando así un capítulo de disputas que había mantenido en vilo a la familia y al público.
"Aschira Encarnación Ruiz había sido la mujer de Felipe, el creador del emporio. Pero Carlos Fort, clandestinamente, mantenía una relación prohibida con Aschira, que era la mujer de su padre. Es decir, el abuelo de Ricardo Fort salía con la amante del padre de Ricardo", explicó Luis sobre el arbol genealógico en Secretos Verdaderos (América TV).
Además, contó los antecedentes de su madre: "En determinado momento, frente a reclamos por la división de la herencia y patrimonios, la familia Fort, para que Aschira se callara, le dio dos propiedades y otros bienes. Ella los malgastó, aunque estaban destinados a Paloma. Además, hicieron firmar papeles a Paloma sin que ella supiera qué estaba firmando"
Y siguió el relato sobre la madre de Paloma: "Un día Aschira recibió dinero a cambio de su silencio y se fue a España. Allí quedó bajo la supervisión de su otra hija, Eva, que absorbió a Paloma y se quedó con parte del patrimonio. Paloma terminó desahuciada en Londres, trabajando como veterinaria".
"Un estudio de abogados dio con la tumba de Carlos Fort y, a partir de ese dato, Paloma quedó en condiciones de reclamar un ADN. Ella dejó Londres, se radicó en España y conoció a una abogada que activó todo el aparato legal contra los Fort. Con Eduardo Fort habrían llegado a un acuerdo de confidencialidad: le entregaban 500 mil dólares a cambio de su silencio. Eso se firmó y l os abogados están que arden: no vieron un mango de todo esto", explicó sobre cómo Paloma finalmente llegó a ser reconocida como hija de Carlos y hermana de Jorge, Eduardo y Ricardo.
Finalmente, concluyó con el bombazo desactivado: "Declararon a Paloma hija de Carlos. Eso es lo más importante. Siempre fue su hija, pero ahora tiene un documento que lo certifica: que es hija de él y hermana de Ricardo y Eduardo Fort".
En septiembre de 2023, Paloma Fort estuvo en Intrusos (América TV) y relató su compleja historia familiar. Legalmente, es hija de Aschira Encarnación Ruiz y Felipe Fort, lo que la convierte en tía de Ricardo, pero ella sostiene que en realidad es hermana del mediático como también de Eduardo y Jorge.
Dicho así, en esa línea está Carlos, el papá de Ricardo y el responsable del éxito de Felfort. Este hombre es hijo de Felipe de un matrimonio anterior.
“Tanto Jorge como Eduardo Fort aceptaron someterse al ADN y que también se sometan los restos de Carlos Fort. Motivo por el cual en esta etapa, sí tenemos que acelerar los tiempos”, señaló Alejandro Broitman, abogado de Paloma. Y agregó: “La fecha (del estudio) no está confirmada, pero va a ser muy pronto”.
En ese momento, Paloma también reveló una novedad importante en la causa: “Yo me entero hace poco de que tenemos los restos del señor Carlos Fort, yo tenía entendido que estaban cremados”. Además, destacó:“Yo no estaría haciendo esto si no tuviera la certeza de que soy la hija de Carlos. Va más allá de si soy Fort o Pérez”.