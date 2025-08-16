Las fuertes medidas que tomará YouTube para que menores de 18 años no accedan a videos prohibidos

Según James Beser, director de gestión de productos en YouTube Youth, esta tecnología permitirá "inferir la edad de un usuario y utilizar esa señal para ofrecer experiencias y protecciones adecuadas a su edad".

Qué medidas tomará YouTube

Si la IA concluye que un usuario tiene menos de 18 años, se activarán automáticamente las medidas aplicadas a cuentas infantiles:

Desactivación de publicidad personalizada.

Recordatorios de bienestar digital , como pausas para descansar o alertas de sueño.

Mensajes de protección de privacidad al subir videos o comentar.

Restricciones en recomendaciones de contenido , limitando videos violentos o sexualmente sugerentes.

Control de visualización repetitiva, para evitar exposición constante a contenidos problemáticos.

Qué hará YouTube si confunde a un adulto con un menor

En caso de que un adulto sea identificado por error como menor, YouTube solicitará verificar la edad mediante identificación oficial, tarjeta de crédito o selfie. La compañía aseguró que no almacenará estos datos con fines publicitarios y que utiliza sistemas de seguridad avanzados para proteger la información de los usuarios.

Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han cuestionado la eficacia de este sistema y alertaron sobre posibles efectos adversos. YouTube indicó que monitoreará cuidadosamente la implementación, primero en grupos reducidos de usuarios en Estados Unidos, antes de ampliar el alcance del sistema.

Este desarrollo refleja la creciente apuesta de las plataformas digitales por incorporar tecnología avanzada para proteger a los menores, equilibrando la seguridad con la privacidad y asegurando que los adolescentes accedan únicamente a contenido adecuado.