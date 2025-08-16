En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Peronismo
Gobierno

Javier Milei defendió la motosierra, criticó al peronismo y anunció el fin de la inflación para 2026

El Presidente habló en la Liberty International World Conference y destacó los logros de su gestión, celebró la caída de la pobreza y la mejora de los salarios.

Javier Milei la Liberty International World Conference en Buenos Aires.

Javier Milei la Liberty International World Conference en Buenos Aires.

En el marco de la Liberty International World Conference en Buenos Aires, Javier Miliei habló este sábado y destacó los logros de su gestión. El Presidente, además aseguró que el fin de la inflación será el próximo año, volvió a criticar el modelo de estado presente y recargó sus críticas contra el kirchnerismo.

Leé también Milei reunió 4 horas al Gabinete antes del cierre de listas para las elecciones de octubre
milei reunio 4 horas al gabinete antes del cierre de listas para las elecciones de octubre

En pleno acto de campaña, Milei enfatizó la importancia de las próximas elecciones, en especial las bonaerenses del 7 de septiembre, y advirtió que la decisión será clave para el futuro del país: “No hay terceras vías, no existe un justo medio entre salir adelante como país y volver al pasado”, sostuvo.

Además, reiteró que su campaña busca representar la continuidad de un proyecto liberal basado en la libertad, la vida y la propiedad.

El mandatario denunció el modelo del Estado presente y criticó la gestión del kirchnerismo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, responsabilizándolos por décadas de deterioro y por imponer impuestos absurdos que obstaculizan la productividad del sector privado y el desarrollo económico.

También volvió a atacar con dureza al periodismo, al que acusó de difundir pronósticos negativos sobre recesión e inflación y de exagerar los riesgos de su gestión: “Después de la forma en la que saludo a alguien, algún perisobre va a decir que le pedí la renuncia. Nada, son los chistes con nuestro periodismo tan sucio”, sostuvo. También dijo que “hacen todo para sembrar miedo, pero la realidad demuestra que estamos transformando el país”.

Embed

El presidente recordó la herencia inflacionaria que recibió su gobierno, con una tasa interanual del 250%, y destacó que en menos de dos años la redujeron al 25%, proyectando su eliminación total para mediados del próximo año. “Hoy tenemos en un mes lo que antes aumentaba en un día”, afirmó, subrayando que estas medidas permitieron reducir la pobreza y la indigencia, y mejorar salarios y jubilaciones.

Milei también resaltó la labor de su equipo, especialmente de Federico Sturzenegger, y señaló que en menos de dos años se llevaron a cabo unas 8.000 reformas estructurales, lo que calificó como la transformación más grande de la historia argentina. “Somos el gobierno más reformista que tuvo la Argentina”, enfatizó.

El ejemplo de la película Homo Argentum

El mandatario también aprovechó para reflexionar sobre la justicia social, criticando su aplicación en Argentina y utilizando como ejemplo la película Homo Argentum, que según él expone la desigualdad y la violencia ejercida sobre los ciudadanos productivos frente al Estado y los beneficiarios de medidas asistenciales.

La película ‘Homo Argentum’ es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión, y la más interesante es la última que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social”, sostuvo Milei, e insistió: "La justicia social es un robo, es injusta y criminal".

milei-
Javier Milei habló en la Liberty International World Conference.

Javier Milei habló en la Liberty International World Conference.

Milei recordó el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, subrayando que casos como ese reflejan la naturaleza de la batalla por la libertad y la importancia de defender los valores fundamentales frente a quienes buscan retener el poder a cualquier costo. “La libertad no se negocia, y hay que defenderla siempre”, sostuvo.

Para cerrar, el presidente agradeció el premio recibido, comparándolo con la recuperación de la “antorcha liberadora” heredada de los próceres argentinos, y concluyó con un llamado a consolidar la libertad y la prosperidad: “Vinimos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo los acompañe, ¡y viva la libertad, carajo!”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Peronismo Inflación
Notas relacionadas
Tapa de Playboy y bomba sexy de los 90: las mejores fotos de Karen Reichardt, candidata de Milei en las elecciones
Javier Milei defendió la nueva película de Guillermo Francella y criticó a los "progres caviar"
La tragedia del fentanilo y la crisis del dólar: ¿dos cisnes negros a horas del cierre de listas y el lanzamiento de la campaña?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar