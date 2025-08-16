Javier Milei defendió la motosierra, criticó al peronismo y anunció el fin de la inflación para 2026

También volvió a atacar con dureza al periodismo, al que acusó de difundir pronósticos negativos sobre recesión e inflación y de exagerar los riesgos de su gestión: “Después de la forma en la que saludo a alguien, algún perisobre va a decir que le pedí la renuncia. Nada, son los chistes con nuestro periodismo tan sucio”, sostuvo. También dijo que “hacen todo para sembrar miedo, pero la realidad demuestra que estamos transformando el país”.

El presidente recordó la herencia inflacionaria que recibió su gobierno, con una tasa interanual del 250%, y destacó que en menos de dos años la redujeron al 25%, proyectando su eliminación total para mediados del próximo año. “Hoy tenemos en un mes lo que antes aumentaba en un día”, afirmó, subrayando que estas medidas permitieron reducir la pobreza y la indigencia, y mejorar salarios y jubilaciones.

Milei también resaltó la labor de su equipo, especialmente de Federico Sturzenegger, y señaló que en menos de dos años se llevaron a cabo unas 8.000 reformas estructurales, lo que calificó como la transformación más grande de la historia argentina. “Somos el gobierno más reformista que tuvo la Argentina”, enfatizó.

El ejemplo de la película Homo Argentum

El mandatario también aprovechó para reflexionar sobre la justicia social, criticando su aplicación en Argentina y utilizando como ejemplo la película Homo Argentum, que según él expone la desigualdad y la violencia ejercida sobre los ciudadanos productivos frente al Estado y los beneficiarios de medidas asistenciales.

“La película ‘Homo Argentum’ es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión, y la más interesante es la última que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social”, sostuvo Milei, e insistió: "La justicia social es un robo, es injusta y criminal".

Milei recordó el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, subrayando que casos como ese reflejan la naturaleza de la batalla por la libertad y la importancia de defender los valores fundamentales frente a quienes buscan retener el poder a cualquier costo. “La libertad no se negocia, y hay que defenderla siempre”, sostuvo.

Para cerrar, el presidente agradeció el premio recibido, comparándolo con la recuperación de la “antorcha liberadora” heredada de los próceres argentinos, y concluyó con un llamado a consolidar la libertad y la prosperidad: “Vinimos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Que Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo los acompañe, ¡y viva la libertad, carajo!”.