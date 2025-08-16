A24.com

La profunda tristeza de Carmen Barbieri por el fallecimiento de Alberto Martín: "Siempre..."

Carmen Barbieri no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirse de Alberto Martín y acudió a sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras. Los detalles

16 ago 2025, 21:54
Carmen Barbieri no ocultó su profundo dolor al enterarse de la muerte de Alberto Martín, a quien consideraba no solo un colega sino también un gran amigo de toda la vida y con quien bromeaba respecto a la relación que tenían. La conductoralo recordó en las redes sociales con enorme cariño y destacó la relación cercana que los unía dentro y fuera de la pantalla.

El mundo del espectáculo atraviesa horas de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor a los 81 años, luego de luchar contra una enfermedad terminal. Su última aparición televisiva había sido justamente en el programa de Barbieri, donde se mostró activo y con el mismo carisma que lo caracterizó durante toda su carrera. Esta vez, abocado al mundo culinario.

"Ahora si descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi", escribió la vedette en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, con varias fotos juntos disfrutando de grandes momentos de risas.

Mensaje de Carmen Barbieri a Alberto Martín

Anteriormente a la publicación, se había manifestado con los colegas de TN Show: "Gran tristeza. Mi corazón está roto", había dicho con profundo dolor. Desde PrimiciasYa también nos comunicamos con Barbieri y, al referirse a la noticia del fallecimiento, utilizó dos emojis: el del angelito y el de las manos en posición de súplica.

Carmen Barbieri y Alberto Martín confesaron qué hicieron en su primera cita formal

Durante mucho tiempo, Carmen Barbieri y Alberto Martín demostraron una gran química en pantalla. En Mañanísima (El Trece), la conductora solía expresar gestos de cariño hacia su compañero.

En ese marco, ambos decidieron compartir una salida especial y concretar su primera cita formal. El fin de semana asistieron juntos al teatro El Nacional para disfrutar de Felicidades, la obra protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

En el programa matutino compartieron las imágenes de la salida entre Carmen Barbieri y Alberto Martín. La conductora relató que el actor se comportó como un verdadero caballero, disfrutaron juntos del espectáculo teatral y vivieron una velada muy agradable.

Los panelistas intentaron indagar sobre cómo había continuado el encuentro, pero la exvedette puso un freno: "Hicimos muchas cosas, pero él no quiere que cuente lo que pasó". Mientras tanto, en la cocina del estudio, el galán le hacía señas a Carmen para que guardara el secreto sobre lo ocurrido después de la función.

Finalmente, ella aclaró con una gran sonrisa que no había motivos para especulaciones: "No pasó nada raro, todo fue bueno".

