La profunda tristeza de Carmen Barbieri por el fallecimiento de Alberto Martín: "Siempre..."

Carmen Barbieri y Alberto Martín confesaron qué hicieron en su primera cita formal

Durante mucho tiempo, Carmen Barbieri y Alberto Martín demostraron una gran química en pantalla. En Mañanísima (El Trece), la conductora solía expresar gestos de cariño hacia su compañero.

En ese marco, ambos decidieron compartir una salida especial y concretar su primera cita formal. El fin de semana asistieron juntos al teatro El Nacional para disfrutar de Felicidades, la obra protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

En el programa matutino compartieron las imágenes de la salida entre Carmen Barbieri y Alberto Martín. La conductora relató que el actor se comportó como un verdadero caballero, disfrutaron juntos del espectáculo teatral y vivieron una velada muy agradable.

Los panelistas intentaron indagar sobre cómo había continuado el encuentro, pero la exvedette puso un freno: "Hicimos muchas cosas, pero él no quiere que cuente lo que pasó". Mientras tanto, en la cocina del estudio, el galán le hacía señas a Carmen para que guardara el secreto sobre lo ocurrido después de la función.

Finalmente, ella aclaró con una gran sonrisa que no había motivos para especulaciones: "No pasó nada raro, todo fue bueno".