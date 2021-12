Estaba "de trampa" y su esposa lo descubrió gracias a una multa de tránsito

Esperó a su esposo y, al confrontarlo, obtuvo la información que necesitaba: esa otra mujer era su amante. Esta situación derivó en un juicio, dado que tuvo que demostrar que, aunque efectivamente se trataba de su auto, no era ella la persona que conducía el vehículo. Para poder corroborar que no era ella la que manejaba, argumentó que, al momento de la infracción, no tenía licencia de conducir.