Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, hizo un anunció inesperado: "Dulce espera"

El nutricionista y su esposa hablaron en múltiples ocasiones de lo difícil que había sido para ellos concebir la idea de tener un hijo. No solo por cuestiones de salud, sino también por la edad avanzada del nutricionista. Sin embargo, Estefanía Pasquini podría volver a estar embarazada.

image.png

La esposa de Cormillot realizó una publicación en Instagram que dio a entender que está esperando a su segundo hijo. La nutricionista mostró una figura muy especial para ella durante su primer embarazo: se trata de la virgen de la dulce espera, pero tapó virgen y dejó "espera" dando a entender que estaría embarazada.

La joven compartió la imagen de la estampita de este ícono católico, que protege a todas las mujeres embarazadas y que acompañó en aquellos momentos donde estaba esperando la llegada de Emilio.

image.png

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, reveló el secreto de cómo hizo para bajar más de 20 kilos

Estefanía Pasquini es una reconocida nutricionista y actual pareja de Alberto Cormillot, con quien fue madre de Emilio. Pero, al nutricionista lo conoció cuando hizo un tratamiento para adelgazar.

Estefanía utiliza su cuenta de Instagram para dar claves sobre comidas saludables y ayudar a otras personas a bajar de peso sin obsesionarse y cuidando sus cuerpos.

Es por eso que en el día de hoy decidió realizar una publicación hablando de su propia experiencia bajando de peso. Ella contó que no podía bajar de peso como esperaba y muchas veces se sintió frustrada por no poder mantener en el tiempo sus dietas y ejercicios físicos.

"El lunes arranco.... No saben la cantidad de lunes que arranque... Me frustré, me enojé, me puse metas irreales, quería resolver de un día para el otro. Buscaba magia, buscaba ´la dieta´ o lo que sea que me hiciera bajar", comenzó diciendo la nutricionista de 37 años.