La emoción de Estefanía Pasquini por el primer año de Emilio, el hijo que tuvo con Alberto Cormillot

"Hoy fue un día muy especial, hoy cumple su primer año Emilio y lo bautizamos en esa iglesia donde fuimos a pedir tanto por el, costó mucho y acá está, un año de ese día que le dije a @drcormi "siento la panza un poco dura, vayamos a ver si esta todo OK" ... Llegamos y me hicieron sacar la ropa para ir a quirofano, esa panza dura eran contracciones", escribió la nutricionista.

Y agregó: "No puedo explicar con palabras lo que significa para mi tener esta familia, tener este hijo y marido, todo lo que tuvimos que pasar para por fin hoy tener está familia, costó pero valió la pena, todo vale por ellos y esto que somo y tenemos. Siempre digo, me dijeron "va a ser imposible que seas mamá" pero no nos importó y acá estamos con este bebito que nos regala sonrisas sin fin todos los días, con su dulzura, sus locuras y diversión. Emilio es todo en mi vida y más, esta familia es todo para mi. El mejor año de la historia".

Por su parte, Alberto Cormillot también escribió unas palabras en su cuenta de Instagram: "Feliz cumpleaños, Emilio! Ayer Emilio cumplió un año y lo festejamos con su bautismo y con una fiesta rodeados de las personas que más queremos, nuestra familia y amigos cercanos ¡Gracias por acompañarnos en este día especial!".

Alberto Cormillot le puso una profesora a su hijo de 9 meses para que aprenda algo muy particular

A los 83 años, Alberto Cormillot disfruta de su pequeño hijo Emilio de 1 año junto a su mujer, Estefanía Pasquini, de 36 años. El nutricionista sorprendió al contar que ya le puso una profesora particular al bebé para que estudie.

Emilio es el tercer hijo del popular dietólogo, que ya tenía a Adrián y Renée de un matrimonio anterior. Alberto sabe que es grande y la vida es finita, por lo que ya está pensando en hacer cosas para que su hijo bebé lo recuerde siempre.

"Todo el tiempo pienso cuánto más lo podré acompañar a mi hijo. Me gusta verlo, observarlo, jugar con él, descubrirlo, sonreírnos a la distancia y encontrarnos en la mirada por más que haya otra gente alrededor. También le canto canciones de cuando yo era chico y sí, claro que soy consciente de la finitud de la vida", contó Cormillot al programa radial Detrás de escena, ciclo de AM 540.

El médico contó que una de las cosas que hizo fue abrirle un WhatsApp al bebé para dejarle audios y videos suyos para cuando ya no esté más físicamente a su lado lo pueda ver y escuchar.

Además, contó que le puso una profesora de chino, que lo visita para hablarle y cantarle en ese idioma. "Emilio tiene a una persona que dos veces a la semana le habla, le canta y le juega en chino. Como el idioma del futuro, quiero que de chiquito vaya acostumbrando el oído y le sea útil para aprenderlo mejor cuando crezca", explicó Alberto.

"La profe viene a nuestra casa y no sabés cómo se divierte Emilio con ella. La idea es que retenga los sonidos chinos. No sé si hablará en chino a futuro, pero al menos así lo puede ir incorporando", reveló el doctor.