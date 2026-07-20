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Ángel de Brito reveló el incómodo momento que vivió Luciana Salazar en Estados Unidos con su supuesto novio

Ángel de Brito contó un episodio que habría ocurrido durante un viaje de Luciana Salazar y explicó por qué terminó envuelta en una situación tan inesperada como incómoda.

20 jul 2026, 18:51
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luciana salazar
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La supuesta relación entre Luciana Salazar y el empresario Eduardo Wassi sigue dando que hablar y, en las últimas horas, surgió una nueva versión que alimentó aún más las especulaciones.

Luego de que Pepe Ochoa asegurara que la modelo estaría vinculada sentimentalmente con el multimillonario, Ángel de Brito aportó un dato inesperado durante su programa de Bondi Live, donde contó un episodio que, según explicó, habría ocurrido durante un viaje.

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"La mudaron de hotel", lanzó De Brito. La frase despertó de inmediato la curiosidad de quienes compartían la mesa, que quisieron saber el motivo detrás de esa decisión. "¿Por qué?", le preguntaron sus colegas.

Sin vueltas, el conductor dio su versión de los hechos y explicó cuál habría sido el desencadenante del cambio de alojamiento. "Porque el señor que le invitó, un 'amigo'... se enteró la esposa", reveló.

El comentario generó sorpresa en el estudio y sumó un nuevo capítulo a los rumores que rodean a la modelo y al empresario. Fiel a su estilo, Ángel cerró el tema con una frase cargada de ironía. "Cosas que ocurren", lanzó irónico el conductor.

Qué dijo Luciana Salazar sobre si está en una relación amorosa con Eduardo Wassi

Mientras disfrutaba de unos días en Miami junto a su hija Matilda para seguir de cerca el Mundial 2026, Luciana Salazar quedó envuelta en fuertes rumores sobre un supuesto nuevo romance.

En las últimas jornadas, en LAM aseguraron que la modelo estaría iniciando una relación con el empresario tecnológico Eduardo Wassi, un multimillonario que reside en Estados Unidos.

De acuerdo con lo que contó Pepe Ochoa, el vínculo entre ambos no sería reciente y llevaría varios meses, descartando que se trate de algo pasajero. “No es chongo, es novio”, afirmó el panelista al referirse al presunto romance.

Ante la repercusión que generó la noticia, Salazar eligió expresarse a través de sus historias de Instagram y dar su versión. "Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo", escribió en un primer mensaje, dejando claro que prefiere mantener su intimidad lejos de la exposición pública.

Luego fue categórica respecto de las versiones que circulan en portales y redes sociales: "Lo único que me gustaría dejar en claro, porque muchas personas me están preguntando, es que no me voy a hacer cargo de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca".

De esa manera, la modelo evitó confirmar o desmentir el supuesto vínculo con Wassi, aunque cerró con una reflexión que alimentó las especulaciones: cuando decida blanquear una relación, será ella misma quien lo comunique públicamente.

     

 

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