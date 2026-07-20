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Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

Matilda Blanco fue letal con María Becerra luego de su actuación en la final entre Argentina y España por la Copa del Mundo.

20 jul 2026, 19:19
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Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

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Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino previo a la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, y su look también se convirtió en tema de conversación.

Al aire en Bondi Live, Matilda Blanco analizó la elección de vestuario de la artista y fue categórica con su crítica.

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"¿Qué es esto? Lo primero que tengo para decir es que no coincidían los colores entre las telas que tenía. Parece una actriz de Bollywood. Daba Bollywood y no la bandera argentina", disparó la panelista sin filtro.

Además, Matilda apuntó contra un detalle puntual del atuendo: "Por otro lado, ¿qué es ese sol? El sol... es un broche en la cadera. Se puso un broche en la cadera! Eso no correspondía. Empañó su actuación", cerró contundente.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras la derrota ante España

Tras la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi. Junto a una foto del capitán con la medalla de subcampeón, la empresaria eligió destacar la fortaleza y la entrega de su marido más allá del resultado: "Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió Roccuzzo, quien remarcó además que esa fortaleza y esa manera de levantarse una y otra vez son las que lo hacen único.

El posteo generó una inmediata repercusión entre los seguidores de la pareja, que llenaron la publicación de comentarios y mensajes de apoyo. En pocas horas, la foto superó los tres millones de "me gusta" y se convirtió en una de las más comentadas tras el cierre del Mundial 2026.

     

 

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