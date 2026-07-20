Matilda Blanco fulminó a María Becerra por su look en la final del Mundial 2026

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras la derrota ante España

Tras la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi. Junto a una foto del capitán con la medalla de subcampeón, la empresaria eligió destacar la fortaleza y la entrega de su marido más allá del resultado: "Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió Roccuzzo, quien remarcó además que esa fortaleza y esa manera de levantarse una y otra vez son las que lo hacen único.

El posteo generó una inmediata repercusión entre los seguidores de la pareja, que llenaron la publicación de comentarios y mensajes de apoyo. En pocas horas, la foto superó los tres millones de "me gusta" y se convirtió en una de las más comentadas tras el cierre del Mundial 2026.