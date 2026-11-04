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El drástico pedido de River a la AFA tras el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico

Tras es polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico, River le hizo un importante pedido a la AFA.

Tras es polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico

Tras es polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico, River le hizo un importante pedido a la AFA. 

Las repercusiones por las controvertidas decisiones arbitrales en el Superclásico que terminó en victoria de Boca por 1-0 sumaron un capítulo decisivo en las oficinas de la calle Viamonte. El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, confirmó de manera pública que la institución presentó una nota formal ante la Asociación del Fútbol Argentino para solicitar que el referí Nicolás Ramírez no vuelva a arbitrar los partidos del equipo de Núñez. “Hemos pedido concretamente eso por nota ayer, no es solo este partido, son los Superclásicos del '24, '25 y '26”, manifestó el máximo dirigente millonario.

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Foto: AFP

Las críticas desde la dirigencia de Núñez apuntan a una acumulación de episodios en los cruces ante el rival de toda la vida. Además de los fallos en el reciente encuentro correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura, en River remarcan lo sucedido en el 2-0 del Clausura 2025, cuando Ramírez no sancionó una infracción previa de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la jugada que derivó en el primer tanto anotado por Exequiel Zeballos. Anteriormente, el juez había estado al frente del triunfo millonario 2-1 en el Apertura 2025 en el Monumental (con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi) y de la victoria 1-0 en La Bombonera en 2024 gracias al tanto de Manuel Lanzini.

Qué números tiene Nicolás Ramírez dirigiendo a River y qué dijo Stéfano Di Carlo

En el historial general, Nicolás Ramírez dirigió a River Plate en 22 oportunidades, registrando un saldo global de 11 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Durante esos compromisos expulsó a seis futbolistas del equipo de Núñez y a seis de sus rivales, al tiempo que sancionó seis penales a favor y tres en contra. Sin embargo, en el historial específico del Superclásico cosecha dos triunfos por lado, con la salvedad de que las últimas dos caídas de River se dieron de manera consecutiva y acompañadas por fuertes reclamos sobre su labor.

En declaraciones brindadas a ESPN, Di Carlo explicó los motivos por los cuales elevaron la nota tras la finalización del partido y no antes de su disputa: “Lo único para agregar concreto es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más... Antes no porque ya es tal la cantidad de situaciones que hay incómodas con gran parte de los árbitros... Luego de esta consecución de tres partidos lo hicimos ahora”. El mandatario vinculó el malestar a una postura institucional iniciada tras fallos previos en el certamen, señalando que representa “la posición que toma River a partir de un montón de hechos que empiezan a complicarse a partir del famoso penal a Ángel Correa en cancha de Tigre”, postura que también sumó críticas en redes por parte de dirigentes y exdirigentes como Rodolfo D'Onofrio y Matías Patanian.

Quién será el árbitro del próximo partido de River frente a Aldosivi

Con el foco puesto en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, la escuadra millonaria definirá su posición este jueves cuando visite a Aldosivi en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Para dicho compromiso, las autoridades designaron a Bryan Ferreyra como el encargado de impartir justicia.

El referí rosarino de 32 años tendrá su debut absoluto dirigiendo un partido oficial de River Plate. Su citación se produce luego de haber recibido cuestionamientos por su desempeño en el choque entre Belgrano y Barracas Central, donde adicionó un minuto extra sobre el cierre que permitió la igualdad del conjunto del "Guapo".

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