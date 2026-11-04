El drástico pedido de River a la AFA tras el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico

Las repercusiones por las controvertidas decisiones arbitrales en el Superclásico que terminó en victoria de Boca por 1-0 sumaron un capítulo decisivo en las oficinas de la calle Viamonte. El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, confirmó de manera pública que la institución presentó una nota formal ante la Asociación del Fútbol Argentino para solicitar que el referí Nicolás Ramírez no vuelva a arbitrar los partidos del equipo de Núñez. “Hemos pedido concretamente eso por nota ayer, no es solo este partido, son los Superclásicos del '24, '25 y '26”, manifestó el máximo dirigente millonario.