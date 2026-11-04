El drástico pedido de River a la AFA tras el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico

Quién será el árbitro del próximo partido de River frente a Aldosivi

Con el foco puesto en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, la escuadra millonaria definirá su posición este jueves cuando visite a Aldosivi en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Para dicho compromiso, las autoridades designaron a Bryan Ferreyra como el encargado de impartir justicia.

El referí rosarino de 32 años tendrá su debut absoluto dirigiendo un partido oficial de River Plate. Su citación se produce luego de haber recibido cuestionamientos por su desempeño en el choque entre Belgrano y Barracas Central, donde adicionó un minuto extra sobre el cierre que permitió la igualdad del conjunto del "Guapo".