Fabián Cubero reveló de qué gastos de sus hijas se hace cargo 

La nueva acusación de su cliente es por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar "es para los padres que incumplen con el deber alimentario que se tiene para con un hijo" y añadió: "Esta denuncia es de ahora, fuimos a la fiscalía la semana pasada".

"Me trajo una carpeta donde él tiene su sueldo en Vélez, que no es el de un jugador de fútbol. Y tiene gastos para con sus hijas. Esto se divide en tiempo, la Ley habla de 'progenitores', los progenitores les deben alimentos a sus hijos, no habla de que 'el hombre'. Convencionalmente, la mujer quedó con tener que quedarse con los chicos. Gracias a Dios las mujeres van conquistando derechos y eso cambió", sumó Roberto Castillo, el letrado.

Entonces, contó los gastos del ex deportista en sus tres hijas: "Fabián paga el colegio desde siempre" y puntualizó que este gasto representa el 50% de lo que gana. Además, "paga la prepaga y eso se lleva un 15% más... Se ocupa de un 50% de sus dos hijas y del 100% de la otra".

"En el 2019 firmé un acuerdo que era porque yo jugaba al fútbol, como yo no me puedo ocupar los fines de semana porque concentraba, corresponde que yo ayude a la madre", dijo y agregó que en ese momento, contaba con una niñera para que también la madre de sus hijas pueda disponer del fin de semana".

"Como este gasto sigue vigente, explica el abogado, le genera cuestiones procesales. De esta manera, la niñera dejó de ser necesaria cuando dejó de jugar al fútbol y pasó a ser quien cuidaba de sus hijas los fines de semana", puntualizó.