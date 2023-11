La firme reacción de Nicole Neumann ante la nueva denuncia de Fabián Cubero contra ella

Así las cosas, abordada por la prensa cuando llegaba a las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece), Nicole fue consultada por esta mala nueva justo por estos días cuando vive a pleno la felicidad por la concreción de su nueva apuestas al amor.

Nicole Neumann captura - Poco Correctos.jpg

"No me enteré de nada. No miro nada. La verdad es que estoy disfrutando esta semana con el casamiento. Mis hijas están bien y es lo único que importa y vengo a trabajar así que les agradezco, pero tengo que arrancar", atinó a responder Neumann frente a los micrófonos de Pocos Correctos (El Trece).

“Legalmente el doctor Castillo y Fabián pueden hacer lo que quieran, pero justo en la semana en que se casa aparece esto y se instala fuerte en los medios”, comentó el Pollo Álvarez en el magazine de El Trece, al tiempo que María Belén Ludueña contó que se comunicó con la abogada de la modelo.

“En la misma línea, me comuniqué con Celia Gallardo, la abogada de Nicole, y le pregunté (…) y me dijo ‘No tengo ninguna información que dar. Nicole no está notificada de nada, por ende desconozco si lo que me dicen es correcto o no”, explicó la periodista.

Embed

Se filtró una foto de la reconciliación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero con un firme detalle

Nicole Neumann festejó recientemente su cumpleaños y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra Cubero estuvieron presentes. Tras varios meses sin compartir un momento especial, la nena de 15 años aceptó la invitación y asistió al festejo por los 43 años de la modelo junto a sus hermanas.

“Reconciliación para Nicole Neumann”, señaló Pochi de Gossipeame en su cuenta de Instagram alternativa, ya que su perfil principal fue bloqueado. “Pudo celebrar su cumpleaños rodeada de sus tres hijas”, sumó a su comentario junto a la foto de Neumann y sus hijas.

Nicole Neumann

“Indiana dijo presente tras meses de verse distanciada de su mamá, por suerte parece que están pudiendo recomponer el vínculo”, remarcó la influencer en redes sociales y sumó un tierno mensaje para la mediática y su hija: “Me alegro por ellas”.

Nicole celebró su cumple con la gente de su círculo pero recibió la triste noticia de que Indiana no tuvo el gesto de saludarla en el día de su cumpleaños, a diferencia de Allegra que le dedicó un mensaje especial: “Feliz cumple ma. Gracias por todo lo qué haces por nosotras. Te amo”.