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Salió a la luz el video que causó la polémica entre Tini Stoessel, su papá y Rodrigo De Paul

Tras conocerse del pedido de detalle de Tini Stoessel sobre su patrimonio, trascendió un video con la última aparición pública de la cantante y su pareja Rodrigo De Paul.

26 ago 2026, 12:30
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Salió a la luz el video que causó la polémica entre Tini Stoessel, su papá y Rodrigo De Paul

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Salió a la luz el video que causó la polémica entre Tini Stoessel, su papá y Rodrigo De Paul

El pedido de revisión de cuentas que realizó Tini Stoessel sobre el manejo de su patrimonio y carrera reavivó la interna familiar con su padre, Alejandro Stoessel, tras varias semanas de rumores de tensión.

Lo cierto es que ahora se conoció el video de la última aparición pública de Tini Stoessel y su pareja Rodrigo De Paul en medio del gran escándalo.

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El periodista Pablo Layús publicó desde su cuenta en Instagram la aparición de la cantente y el futbolista juntos en el estadio de Racing donde presenciaron el partido entre el equipo local y Boca Juniors.

El material se volvió viral y se puede ver a la pareja saludando a todos en el palco para observar el partido clásico en medio del total hermetismo por la situación de Tini con su papá Alejandro.

En tanto, se conoció también que la artista no visitó ni se contactó con su padre en el tiempo que estuvo internado unos días por un dolor agudo en el pecho, lo que evidencia las diferencias que vienen manteniendo hace tiempo.

"La relación es nula, cero", precisó el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece) y agregó que la cantante no invitó aún a sus padres a la boda con Rodrigo De Paul.

Cómo está Tini Stoessel tras salir a la luz la auditoría que solicitó

Se conoció cómo se encuentra Tini Stoessel después que se conociera del pedido de detalle de su patrimonio que profundiza interna familiar con su papá Alejandro Stoessel.

En el programa La mañana con Moria, Gustavo Méndez contó cómo habría afectado el tema en la cantante después de que se hiciera pública la información en el programa Primicias Ya (América Tv).

“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, muy feliz a hacer su performance en Zona Norte. Y ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró el periodista sobre cómo había impactado a nivel emocional este tema en la artista durante las últimas horas.

     

 

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