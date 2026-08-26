Salió a la luz el video que causó la polémica entre Tini Stoessel, su papá y Rodrigo De Paul

En tanto, se conoció también que la artista no visitó ni se contactó con su padre en el tiempo que estuvo internado unos días por un dolor agudo en el pecho, lo que evidencia las diferencias que vienen manteniendo hace tiempo.

"La relación es nula, cero", precisó el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece) y agregó que la cantante no invitó aún a sus padres a la boda con Rodrigo De Paul.

Cómo está Tini Stoessel tras salir a la luz la auditoría que solicitó

Se conoció cómo se encuentra Tini Stoessel después que se conociera del pedido de detalle de su patrimonio que profundiza interna familiar con su papá Alejandro Stoessel.

En el programa La mañana con Moria, Gustavo Méndez contó cómo habría afectado el tema en la cantante después de que se hiciera pública la información en el programa Primicias Ya (América Tv).

“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, muy feliz a hacer su performance en Zona Norte. Y ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró el periodista sobre cómo había impactado a nivel emocional este tema en la artista durante las últimas horas.