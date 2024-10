Festival de Cine de Mar del Plata 2024: confirmados los films argentinos e internacionales

image.png "Desmontando un elefante" de Aitor Echeverría.

Ciclo “España en Movimiento”

Con el objetivo de resaltar el cine español, el ciclo España en Movimiento presenta una selección de películas recientes, como "Desmontando un elefante" de Aitor Echeverría y "Tratamos demasiado bien a las mujeres" de Clara Bilbao, junto a producciones de Álex Montoya y Guillermo Polo. El ciclo explora temas contemporáneos y cuenta con la participación de figuras como Antonio de la Torre y Carmen Machi.

image.png "All the Long Nights" de Sho Miyake.

Estrenos Internacionales

El festival contará con películas destacadas de distintos países y géneros. Desde Japón, llega "All the Long Nights" de Sho Miyake, mientras que de Francia se proyectará "Un ours dans le Jura" de Franck Dubosc. Además, el festival incluirá la película checa "Endless Summer Nights" de Kaveh Daneshmand y "The Outrun" de Nora Fingscheidt, protagonizada por Saoirse Ronan.

Amy Adams canina.jpg "Canina" de Marielle Heller, protagonizada por Amy Adams.

Secciones Especiales: “Mar de Chicos y Chicas” y “Hora Cero”

Pensado para un público joven, la sección Mar de Chicos y Chicas presentará la animación "Flow", una producción premiada en festivales internacionales. La sección Hora Cero, orientada al cine de género y suspenso, incluirá la película "Canina" de Marielle Heller, protagonizada por Amy Adams, y la japonesa "Ghost Killer" de Kensuke Sonomura.

Conocé la programación completa, novedades y proyecciones imperdibles acá.