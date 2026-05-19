Soledad Villamil prendió fuego a Darín y Francella al revelar un incidente escatológico en una filmación

A más de 15 años del estreno de El secreto de sus ojos, una de las películas más emblemáticas del cine argentino, Soledad Villamil recordó una insólita y tensa situación que atravesó durante el rodaje junto a Ricardo Darín y Guillermo Francella.
La actriz recordó el incómodo momento que vivió durante una extensa jornada de filmación, cuando una insólita broma en plena madrugada la hizo perder la concentración, quebrarse en llanto y terminar furiosa con la situación.
Soledad Villamil prendió fuego a Darín y Francella al revelar un incidente escatológico en El secreto de sus ojos.
A más de 15 años del estreno de El secreto de sus ojos, una de las películas más emblemáticas del cine argentino, Soledad Villamil recordó una insólita y tensa situación que atravesó durante el rodaje junto a Ricardo Darín y Guillermo Francella.
La actriz, que interpretó a Irene Menéndez Hastings en el filme dirigido por Juan José Campanella, contó que el episodio ocurrió mientras grababan una escena dentro de tribunales reales, en jornadas nocturnas agotadoras que se extendían desde las 19 hasta las 7 de la mañana. La película, estrenada en 2009 y ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, se convirtió en un fenómeno internacional y en una de las producciones más reconocidas del cine nacional.
Villamil explicó que la escena en cuestión requería una fuerte carga dramática. “Mi personaje estaba muy serio, muy compungida… tenía que retarlos”, recordó sobre el momento que compartía con Darín y Francella frente al escritorio.
Sin embargo, las condiciones del rodaje hicieron que mantener la concentración fuera cada vez más difícil. “Ya arrancamos fuerte”, bromeó la actriz al recordar que tenía enfrente a dos actores conocidos por su humor en el set.
El incidente ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada, cuando el cansancio ya dominaba al equipo técnico y artístico. Según explicó, Darín y Francella ya habían terminado de grabar sus primeros planos, por lo que se encontraban más relajados mientras ella todavía debía completar su parte de la escena.
“En cine se filma primero un ángulo y después el otro. Ellos ya habían hecho su plano, se lo habían sacado de encima. Se generaba una situación de relax para ellos, pero yo tenía la responsabilidad de hacer mi plano”, relató.
En medio de esa situación, alguien lanzó una flatulencia para distender el ambiente y provocar risas en el set. Lo que parecía una simple broma terminó afectando por completo a la actriz.
“Me empecé a tentar, no podía parar de reírme, no podía parar de reírme y fue una situación muy desgraciada”, confesó entre risas. Incluso ironizó sobre el episodio con un juego de palabras: “Alguien se desgració y yo me sentí desgraciada”.
Con el correr de los minutos, la situación dejó de resultarle graciosa y pasó a convertirse en una verdadera frustración profesional. Villamil aseguró que perdió completamente la concentración y terminó quebrándose emocionalmente. “Lloré hasta que después hice la escena y me fui a mi casa enojadísima”, recordó en un tono alegre.