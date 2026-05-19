Soledad Villamil prendió fuego a Darín y Francella al revelar un incidente escatológico en una filmación

El incidente escatológico en El secreto de sus ojos

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El incidente ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada, cuando el cansancio ya dominaba al equipo técnico y artístico. Según explicó, Darín y Francella ya habían terminado de grabar sus primeros planos, por lo que se encontraban más relajados mientras ella todavía debía completar su parte de la escena.

“En cine se filma primero un ángulo y después el otro. Ellos ya habían hecho su plano, se lo habían sacado de encima. Se generaba una situación de relax para ellos, pero yo tenía la responsabilidad de hacer mi plano”, relató.

En medio de esa situación, alguien lanzó una flatulencia para distender el ambiente y provocar risas en el set. Lo que parecía una simple broma terminó afectando por completo a la actriz.

El secreto de sus ojos 1

“Me empecé a tentar, no podía parar de reírme, no podía parar de reírme y fue una situación muy desgraciada”, confesó entre risas. Incluso ironizó sobre el episodio con un juego de palabras: “Alguien se desgració y yo me sentí desgraciada”.

Con el correr de los minutos, la situación dejó de resultarle graciosa y pasó a convertirse en una verdadera frustración profesional. Villamil aseguró que perdió completamente la concentración y terminó quebrándose emocionalmente. “Lloré hasta que después hice la escena y me fui a mi casa enojadísima”, recordó en un tono alegre.