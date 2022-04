Final feliz: 7 años buscando a su familia

Nació en 1978 en plena dictadura militar y las sospechas sobre su verdadera identidad comenzaron cuando era muy chico. Con el paso del tiempo lo pudo comprobar.

"Desde que tengo uso de razón, me daba cuenta que ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana eran parecidos a mí, porque tengo una estructura física muy diferente. Y espiritualmente también sentía que no pertenecía ahí y no tenía muchas ganas de estar en mi casa, no por maltrato ni nada. Yo no tenía un vínculo con ellos. Ese espacio lo llenaban económicamente, porque nunca me faltó nada, tuve todos los juguetes y la ropa que quise", recordó Ortiz en charla con el diario de La República.

Sostuvo que en su barrio de la infancia, en la localidad de Las Heras, era "un secreto a voces" que él había llegado desde bebé sin que su madre hubiera estado embarazada. "Pero como era la época de la dictadura, nadie se metió ni dijo nada", lamentó.

Hubo un episodio, cuando tenía solo 11 años, que sirvió como combustible para acelerar todavía más los interrogantes que ya tenía sobre su nacimiento. "Un amigo, en una pelea, me dijo: ‘¡Callate, si vos sos adoptado!’". Ahí empezó a tomar forma esa inquietud que yo tenía, pero mis padres me lo negaban. No lo decían porque eso les habían recomendado los médicos que participaron en ese momento, porque era una adopción ilegal y un robo de identidad", afirmó.