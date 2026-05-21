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ALARMA MUNDIAL

Preocupación total: se confirmó la lesión de Neymar a un mes del Mundial

El médico de Santos rompió el silencio y dio detalles del cuadro clínico que padece Neymar. A pocas semanas del inicio del Mundial, el atacante se ve obligado a frenar su actividad, abriendo un escenario de máxima atención tanto en su club como en el seleccionado de Carlo Ancelotti.

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Preocupación total: se confirmó la lesión de Neymar a un mes del Mundial

La tranquilidad duró muy poco en el campamento de la Verdeamarela. Tras la euforia inicial por el armado del plantel que viajará a la gran cita futbolística, los fantasmas de los problemas físicos volvieron a sobrevolar el entorno del Scratch. La preocupación volvió a instalarse en Brasil a menos de un mes del Mundial luego de que Rodrigo Zogaib, el médico de Santos, confirmara la lesión de Neymar que mantiene en estado de alerta absoluta al cuerpo técnico liderado por el italiano Carlo Ancelotti.

Leé también Neymar fue convocado por Ancelotti para el Mundial 2026 y volverá a jugar con Brasil una Copa del Mundo
El delantero disputará su cuarta Copa del Mundo. (Foto: archivo)
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La noticia sacudió los portales deportivos apenas dos días después de que el atacante fuera incluido en la lista definitiva de 26 convocados para disputar la competencia internacional que albergarán Estados Unidos, Canadá y México. A pesar del impacto inicial, el especialista del Peixe buscó llevar calma respecto a los plazos estimados para su retorno a las canchas: “Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, explicó el profesional.

Qué lesión tiene Neymar y cuántos días estará fuera de las canchas

El diagnóstico oficial indica que el delantero presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha. Si bien desde el entorno más cercano al futbolista transmiten un mensaje de serenidad, la realidad marca que el exjugador del Barcelona deberá frenar por completo su actividad durante las próximas jornadas.

Esta molestia en la pierna le impedirá entrenarse con normalidad durante al menos entre cinco y diez días, un período en el que se enfocará exclusivamente en realizar trabajos de kinesiología y sesiones de recuperación para evitar que el cuadro se agrave.

Qué partidos se pierde Neymar con el Santos por este problema físico

En las instalaciones del conjunto paulista ya asumieron que no podrán contar con su máxima figura para los compromisos inmediatos del calendario. De hecho, la baja ya empezó a registrarse en el plano continental, debido a que Neymar no estuvo disponible para el empate 2-2 ante San Lorenzo por la Copa Libertadores.

Las autoridades de la institución brasileña dejaron en claro que el club priorizará su recuperación física antes de liberarlo de manera oficial a la selección, cuidando cada etapa de su evolución antes de otorgarle el alta médica definitiva.

Cuál es el plan de Carlo Ancelotti y cuándo se suma Neymar a Brasil

A pesar de la desventaja que significa tener a la principal carta de ataque entre algodones, el director técnico de la Selección de Brasil se mantuvo firme en su postura de respaldarlo. Según informó el medio O Globo, Ancelotti decidió mantenerlo dentro de la convocatoria pese a la lesión tras conversar personalmente con el futbolista y revisar los estudios médicos correspondientes.

El cuerpo técnico de la Verdeamarela confía en una evolución favorable y ya tiene estipulada la fecha del reencuentro. El objetivo es que Neymar llegue en condiciones a la concentración prevista para el 27 de mayo en Granja Comary, el predio de entrenamiento del seleccionado. Si los plazos se cumplen al pie de la letra, la intención es que el crack pueda sumar minutos en los partidos amistosos previos al debut mundialista para recuperar ritmo competitivo.

La cuenta regresiva ya comenzó a marchar de manera implacable. La Verdeamarela debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos y los ojos del mundo del fútbol estarán posados sobre la evolución del delantero del Santos. Aunque los médicos insisten en que el panorama no reviste gravedad extrema, todos en Brasil reconocen que el margen de recuperación es ajustado y que el jugador inicia, una vez más en su carrera, una dramática carrera contra el tiempo.

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