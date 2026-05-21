Preocupación total: se confirmó la lesión de Neymar a un mes del Mundial

Esta molestia en la pierna le impedirá entrenarse con normalidad durante al menos entre cinco y diez días, un período en el que se enfocará exclusivamente en realizar trabajos de kinesiología y sesiones de recuperación para evitar que el cuadro se agrave.

Qué partidos se pierde Neymar con el Santos por este problema físico

En las instalaciones del conjunto paulista ya asumieron que no podrán contar con su máxima figura para los compromisos inmediatos del calendario. De hecho, la baja ya empezó a registrarse en el plano continental, debido a que Neymar no estuvo disponible para el empate 2-2 ante San Lorenzo por la Copa Libertadores.

Las autoridades de la institución brasileña dejaron en claro que el club priorizará su recuperación física antes de liberarlo de manera oficial a la selección, cuidando cada etapa de su evolución antes de otorgarle el alta médica definitiva.

Cuál es el plan de Carlo Ancelotti y cuándo se suma Neymar a Brasil

A pesar de la desventaja que significa tener a la principal carta de ataque entre algodones, el director técnico de la Selección de Brasil se mantuvo firme en su postura de respaldarlo. Según informó el medio O Globo, Ancelotti decidió mantenerlo dentro de la convocatoria pese a la lesión tras conversar personalmente con el futbolista y revisar los estudios médicos correspondientes.

El cuerpo técnico de la Verdeamarela confía en una evolución favorable y ya tiene estipulada la fecha del reencuentro. El objetivo es que Neymar llegue en condiciones a la concentración prevista para el 27 de mayo en Granja Comary, el predio de entrenamiento del seleccionado. Si los plazos se cumplen al pie de la letra, la intención es que el crack pueda sumar minutos en los partidos amistosos previos al debut mundialista para recuperar ritmo competitivo.

La cuenta regresiva ya comenzó a marchar de manera implacable. La Verdeamarela debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos y los ojos del mundo del fútbol estarán posados sobre la evolución del delantero del Santos. Aunque los médicos insisten en que el panorama no reviste gravedad extrema, todos en Brasil reconocen que el margen de recuperación es ajustado y que el jugador inicia, una vez más en su carrera, una dramática carrera contra el tiempo.