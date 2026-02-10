En vivo Radio La Red
SIN VUELTAS

Flor Vigna acorraló en público a Luciano Castro con un fuerte reclamo económico

Flor Vigna se hartó y decidió exponer de la peor manera a su ex, Luciano Castro, a quien le pasa factura por una importante deuda.

En medio de la escandalosa separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, tras la aparición de polémicos audios del actor dirigidos a otra mujer con acento español, Flor Vigna volvió a apuntar públicamente contra su ex pareja. La cantante, que se separó de Castro en febrero de 2024, aprovechó el contexto mediático para lanzar un nuevo y explosivo reclamo que sorprendió a todos.

El momento ocurrió durante su show del lunes por la noche en los Premios Estrella de Mar, en Mar del Plata. En plena presentación, el locutor del evento la elogió haciendo referencia directa al escándalo que envuelve al actor: "Me encantó el video último: guapa sí, tarada no", le dijo en el escenario, recordando el término “guapa” que Castro utilizó en uno de los audios que se filtraron.

Lejos de esquivar el comentario, Flor Vigna reaccionó con una sonrisa cómplice y decidió redoblar la apuesta, sumando una nueva acusación que generó un fuerte impacto. “Y bueno sí, viste, me boludearon mucho. Le presté plata, todo al pibe. Me tiene que devolver todavía. Devolveme la plata. Autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traer los bailarines”, disparó sin filtro ante el público.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó, ya que no solo volvió a exponer el conflicto personal con el actor, sino que además instaló un nuevo tema en la polémica: la deuda económica que, según ella, todavía mantiene pendiente. Con esa declaración, Vigna dejó a Castro nuevamente en el centro de la escena, justo en un momento delicado de su vida sentimental y mediática.

Los dichos de la cantante también fueron analizados en Puro Show (El Trece), donde debatieron sobre los reiterados embates de Vigna hacia su ex. Fernanda Iglesias fue contundente al opinar: "Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo. Ya entendimos que el pibe la cagó y traicionó".

Por su parte, Pampito también cuestionó la repetición del recurso: "El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece. A Nico Occhiato ya le dedicó un tema y a Luciano Castro ya es como el cuarto tema que le dedica". En la misma línea, Angie Balbiani sumó su mirada crítica: "Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era". Mientras tanto, el reclamo de Flor Vigna sigue dando que hablar y la polémica promete seguir escalando.

