Flor Vigna acorraló en público a Luciano Castro con un fuerte reclamo económico

Los dichos de la cantante también fueron analizados en Puro Show (El Trece), donde debatieron sobre los reiterados embates de Vigna hacia su ex. Fernanda Iglesias fue contundente al opinar: "Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo. Ya entendimos que el pibe la cagó y traicionó".

Por su parte, Pampito también cuestionó la repetición del recurso: "El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece. A Nico Occhiato ya le dedicó un tema y a Luciano Castro ya es como el cuarto tema que le dedica". En la misma línea, Angie Balbiani sumó su mirada crítica: "Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era". Mientras tanto, el reclamo de Flor Vigna sigue dando que hablar y la polémica promete seguir escalando.