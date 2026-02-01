A24.com

Flor Vigna enfrentó las críticas por su nueva canción: "Está todo pensado para que..."

Flor Vigna decidió enfrentar las críticas que recibió tras el lanzamiento de su nueva canción llamada “La vara está baja”, que muchos interpretaron que estaba inspirada en su ex, Luciano Castro.

1 feb 2026, 10:45
Flor Vigna enfrentó las duras críticas que recibió tras el estreno de su nueva canción llamada “La vara está baja”, que muchos interpretaron que estaba inspirada en su ex, Luciano Castro.

Con un posteo en sus redes sociales, la cantante celebró el buen desempeño del tema y, al mismo tiempo, explicó las decisiones artísticas que generaron debate.

“Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, comenzó diciendo Flor.

Lejos de centrarse solo en lo malo, primero destacó el apoyo recibido: “Vamos a responder un par de críticas. Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”.

Luego, explicó el concepto detrás del videoclip: “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”.

Qué dijo Flor Vigna ante las duras críticas por su nuevo tema

Y detalló: “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, mensajes. Está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural que necesitamos todo ya mismo, lo usé a mi favor. Por eso el videoclip dura lo que dura”.

Hasta reveló que consultó con su distribuidora por la duración del tema: “Me dijeron que no había ningún problema que la duración. Y me dijeron que era la primera canción en el mundo que duraba eso. O sea que todo es según cómo lo veas, la narrativa que le das”.

También Flor habló de su identidad artística y la necesidad de romper etiquetas: “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas. No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”.

Por último, dejó un mensaje directo a quienes la critican y a quienes la apoyan: “Lo que más deseo es ser artista. Y un artista tiene que buscar todo el tiempo formas nuevas de ser auténtico y de expresarse. Y yo quería como declaración artística decir mucho en poco tiempo, y amigarme con la crítica. Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que banca y a la gente que critica. Me están enseñando a ser yo misma, así que muchas gracias”.

