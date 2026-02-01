Flor Vigna enfrentó las críticas por su nueva canción: "Está todo pensado para que..."

Luego, explicó el concepto detrás del videoclip: “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”.

Qué dijo Flor Vigna ante las duras críticas por su nuevo tema

Y detalló: “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, mensajes. Está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural que necesitamos todo ya mismo, lo usé a mi favor. Por eso el videoclip dura lo que dura”.

Hasta reveló que consultó con su distribuidora por la duración del tema: “Me dijeron que no había ningún problema que la duración. Y me dijeron que era la primera canción en el mundo que duraba eso. O sea que todo es según cómo lo veas, la narrativa que le das”.

También Flor habló de su identidad artística y la necesidad de romper etiquetas: “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas. No entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina. Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”.

Por último, dejó un mensaje directo a quienes la critican y a quienes la apoyan: “Lo que más deseo es ser artista. Y un artista tiene que buscar todo el tiempo formas nuevas de ser auténtico y de expresarse. Y yo quería como declaración artística decir mucho en poco tiempo, y amigarme con la crítica. Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que banca y a la gente que critica. Me están enseñando a ser yo misma, así que muchas gracias”.