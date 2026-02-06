Flor Vigna reveló que está estudiando economía y la fulminaron en las redes: "No quiero ser pobre"

Sin embargo, el mensaje no cayó bien en redes sociales y la reacción fue inmediata. En la sección de comentarios aparecieron críticas de todo tipo, algunas con tono burlón y otras cuestionando su planteo. Entre los mensajes más compartidos se leyeron frases como: “El día que esta chica deje de lado sus ansias de evangelizar a medio mundo, va a empezar a irle mejor”, y también: “Avísenle que en una clase de economía probablemente no le enseñen cómo invertir”. Otros directamente apuntaron contra su carrera artística: “Si eso la aleja de la música, bienvenido sea”, y “Mañana sale canción a la economía”.

Incluso hubo quienes remarcaron que la formación que necesita sería otra: “Lo q tiene que aprender es finanzas que es otra cosa”, mientras que algunos comentarios fueron más duros y personales, como: “Parece una buena mina, pero muy tonta”. De esta manera, una vez más, Flor Vigna terminó en el ojo de la tormenta y su video, que buscaba inspirar, se convirtió en un nuevo motivo de polémica en redes.