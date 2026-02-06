En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Flor Vigna
SIN PIEDAD

Flor Vigna reveló que está estudiando economía y la fulminaron en las redes: "No quiero ser pobre"

Flor Vigna contó que está tomando clases de economía para no volver a ser pobre y la destrozaron en las redes sociales.

Flor Vigna reveló que está estudiando economía y la fulminaron en las redes: No quiero ser pobre

Flor Vigna reveló que está estudiando economía y la fulminaron en las redes: "No quiero ser pobre"

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la polémica en redes sociales luego de compartir un video en el que reveló que comenzó a estudiar economía. La ex Combate contó que está tomando clases y explicó los motivos personales que la llevaron a tomar esa decisión, pero lejos de recibir apoyo, terminó siendo blanco de duras críticas y comentarios irónicos por parte de los usuarios.

Leé también Flor Vigna enfrentó las críticas por su nueva canción: "Está todo pensado para que..."
Flor Vigna enfrentó las críticas por su nueva canción: Está todo pensado para que...

En el video, que rápidamente se viralizó, Flor se mostró entusiasmada tras salir de su primera clase y abrió su corazón al hablar de un miedo que, según ella, la acompaña desde hace años. “Vengo de mi primera clase de economía. Yo tengo mucho miedo a volver a ser pobre y que me falte porque me faltó mucho cuando era chica”, expresó la artista, en un mensaje que generó debate inmediato.

En su relato, Vigna explicó que hoy, gracias a su trabajo, logró estabilizarse y también ayudar a su familia, pero que esa tranquilidad no le quita la preocupación por el futuro. “Ahora que ya tengo lo mío y ayudo a mi familia, tengo que volver a invertir y me da miedo”, señaló. Además, intentó dar una reflexión motivacional sobre cómo enfrentar la inseguridad: “Pero el miedo cómo se combtae. Se combate con responsabilidad. La responsabilidad de decir: 'tengo miedo porque en realidad no sé un caraj... y lo estoy haciendo desde no saber'. Entonces, dije: 'voy a arprender'”, agregó.

Hacia el final, Flor también dejó un consejo dirigido a sus seguidores, incentivando a que se animen a aprender aquello que les genera incertidumbre. “Mi consejo es que empieces a aprender eso que querés”, explicó Flor en el video, convencida de que la educación es una herramienta clave para tomar mejores decisiones en la vida.

Sin embargo, el mensaje no cayó bien en redes sociales y la reacción fue inmediata. En la sección de comentarios aparecieron críticas de todo tipo, algunas con tono burlón y otras cuestionando su planteo. Entre los mensajes más compartidos se leyeron frases como: “El día que esta chica deje de lado sus ansias de evangelizar a medio mundo, va a empezar a irle mejor”, y también: “Avísenle que en una clase de economía probablemente no le enseñen cómo invertir”. Otros directamente apuntaron contra su carrera artística: “Si eso la aleja de la música, bienvenido sea”, y “Mañana sale canción a la economía”.

Incluso hubo quienes remarcaron que la formación que necesita sería otra: “Lo q tiene que aprender es finanzas que es otra cosa”, mientras que algunos comentarios fueron más duros y personales, como: “Parece una buena mina, pero muy tonta”. De esta manera, una vez más, Flor Vigna terminó en el ojo de la tormenta y su video, que buscaba inspirar, se convirtió en un nuevo motivo de polémica en redes.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Flor Vigna
Notas relacionadas
Sabrina Rojas reveló el dato fuerte que vio entre Siciliani y Luciano Castro cuando él salía con Flor Vigna
Sabrina Rojas confesó la verdad de cómo terminó su vínculo con Flor Vigna por Luciano Castro
El palazo de Flor Vigna a Luciano Castro para promocionar su nuevo videoclip: "Guapa sí..."

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar