TREMENDO

Flor Vigna no deja en paz a Luciano Castro y lanzó una picante acusación: "¡Devolveme la plata!"

Desde el escenario de los Premios Estrella de Mar de Mar del Plata, Flor Vigna arremetió con todo otra vez contra su ex Luciano Castro.

10 feb 2026, 12:40
Flor Vigna no deja en paz a Luciano Castro y lanzó una picante acusación: "¡Devolveme la plata!"

En medio de la escandalosa separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras los polémicos audios del actor a otra mujer en acento español, Flor Vigna aprovechó para castigar públicamente una vez más a su ex, de quien se separó en febrero de 2024.

Fue en medio de su show del lunes por la noche en los Premios Estrella de Mar de Mar del Plata donde la cantante lanzó una nueva y picante asusación contra el actor: ahora lo señaló de deudor.

Flor Vigna reveló que está estudiando economía y la fulminaron en las redes: "No quiero ser pobre"

Flor Vigna reveló que está estudiando economía y la fulminaron en las redes: No quiero ser pobre

"Me encantó el video último: guapa sí, tarada no", le dijo el locutor en el escenario, que menciona el término "guapa" utilizado por Castro en uno de los escandalosos audios a otra mujer.

A lo que la cantante reaccionó con una pícara sonrisa y lanzó sumando otra polémica con su ex novio: “Y bueno sí, viste, me boludearon mucho. Le presté plata, todo al pibe. Me tiene que devolver todavía. Devolveme la plata. Autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traer los bailarines”.

Estos nuevos dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro vuelven a poner el tema en el centro de la polémica y en el ciclo Puro Show (El Trece) analizaron los constantes embates de la cantante contra el actor.

"Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo. Ya entendimos que el pibe la cagó y traicionó", observó Fernanda Iglesias.

A lo que Pampito cuestionó: "El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece. A Nico Occhiato ya le dedicó un tema y a Luciano Castro ya es como el cuarto tema que le dedica". Y Angie Balbiani comentó al respecto: "Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era".

Flor Vigna enfrentó las críticas por su canción con un filoso mensaje para Luciano Castro

Flor Vigna decidió enfrentar las críticas que recibió tras el lanzamiento de su nueva canción llamada La vara está baja, que muchos interpretaron que estaba inspirada en la historia sentimental con su ex, Luciano Castro.

Ante el revuelo que generó la letra del tema, la cantante optó por romper el silencio y argumentar en qué se basó: “Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, comenzó diciendo.

“Vamos a responder un par de críticas. Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”, continuó Flor Vigna.

Y explicó el concepto detrás del videoclip que tanto ruido generó: “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”.

