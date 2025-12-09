Cookies navideñas low cost: el secreto de unas galletitas irresistibles para la mesa dulce

Cómo se preparan las cookies navideñas caseras

El procedimiento es accesible incluso para quienes no tienen experiencia en pastelería. La clave está en respetar los tiempos de enfriado y no trabajar de más la masa para que las cookies conserven su estructura.

Mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Se puede hacer con cuchara, batidor o batidora eléctrica.

Agregar el huevo y la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.

Siete la harina con el polvo para hornear y sumarla a la preparación anterior. Mezclar justo hasta que la masa tome forma.

Si se desea, incorporar ralladura de limón o naranja , chips o algún agregado opcional.

Envolver la masa en film y llevarla a la heladera por al menos 30 minutos , para que se afirme.

Precalentar el horno a temperatura media y enmantecar una placa o cubrirla con papel manteca.

Formar pequeñas bolitas con la masa o estirarla para cortar figuras con moldes navideños.

Hornear entre 10 y 12 minutos , hasta que los bordes apenas se doren.

Dejar enfriar por completo antes de decorar o guardar.

Este método permite obtener cookies suaves, aromáticas y con un toque artesanal que combina muy bien con las mesas festivas. Además, al ser una preparación económica, es ideal para realizar en grandes cantidades y compartir.

Por qué es una receta ideal para una Navidad low cost

En un año donde cada gasto se siente, muchas familias buscan opciones rendidoras y accesibles para sostener la tradición navideña sin excederse. Las cookies caseras se posicionan como una alternativa perfecta porque: