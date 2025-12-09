En vivo Radio La Red
Cookies navideñas low cost: el secreto de unas galletitas irresistibles para la mesa dulce

Una propuesta fácil, económica y perfecta para sorprender en la mesa de Navidad: así se preparan las clásicas cookies navideñas caseras, con ingredientes accesibles y un procedimiento apto para cualquier cocina.

Con la llegada de diciembre, muchas familias empiezan a planificar la mesa dulce de Navidad buscando opciones que combinen sabor, practicidad y buen precio. En ese contexto aparece una receta que cada año suma más seguidores: las cookies navideñas caseras, una preparación sencilla, económica y ideal para acompañar la reunión familiar, armar una mesa temática o incluso preparar regalos hechos a mano.

A diferencia de otras elaboraciones más costosas, como pan dulces rellenos o postres que requieren ingredientes específicos, estas cookies se destacan por su versatilidad y bajo costo, ya que emplean productos que suelen estar en la alacena cotidiana: harina, azúcar, manteca y algunos aromatizantes básicos. Decorarlas también puede ser simple: glasé casero, chips de chocolate, granas o colores que evoquen el espíritu navideño.

Qué ingredientes se necesitan para hacer cookies navideñas caseras

Esta es una de las grandes ventajas de esta receta: no requiere productos difíciles de conseguir. Para una tanda clásica de cookies navideñas se necesita:

  • 100 g de manteca a temperatura ambiente

  • 100 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 200 g de harina común

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • Ralladura de limón o naranja (opcional)

  • Chips de chocolate o granas navideñas para decorar (opcional)

Estos ingredientes pueden modificarse de acuerdo con el estilo de cookie que se quiera lograr. Hay quienes prefieren sumar cacao, frutos secos picados o incluso un toque de especias como canela o jengibre, muy usadas en la pastelería de fin de año.

Cómo se preparan las cookies navideñas caseras

El procedimiento es accesible incluso para quienes no tienen experiencia en pastelería. La clave está en respetar los tiempos de enfriado y no trabajar de más la masa para que las cookies conserven su estructura.

  • Mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Se puede hacer con cuchara, batidor o batidora eléctrica.

  • Agregar el huevo y la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.

  • Siete la harina con el polvo para hornear y sumarla a la preparación anterior. Mezclar justo hasta que la masa tome forma.

  • Si se desea, incorporar ralladura de limón o naranja, chips o algún agregado opcional.

  • Envolver la masa en film y llevarla a la heladera por al menos 30 minutos, para que se afirme.

  • Precalentar el horno a temperatura media y enmantecar una placa o cubrirla con papel manteca.

  • Formar pequeñas bolitas con la masa o estirarla para cortar figuras con moldes navideños.

  • Hornear entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes apenas se doren.

  • Dejar enfriar por completo antes de decorar o guardar.

Este método permite obtener cookies suaves, aromáticas y con un toque artesanal que combina muy bien con las mesas festivas. Además, al ser una preparación económica, es ideal para realizar en grandes cantidades y compartir.

Por qué es una receta ideal para una Navidad low cost

En un año donde cada gasto se siente, muchas familias buscan opciones rendidoras y accesibles para sostener la tradición navideña sin excederse. Las cookies caseras se posicionan como una alternativa perfecta porque:

  • Usan ingredientes básicos y baratos.

  • Rinden muchas porciones con poca inversión.

  • Se pueden personalizar con decoraciones económicas.

  • Son ideales para regalar sin necesidad de comprar productos costosos.

  • Permiten involucrar a chicos y grandes en la preparación, sumando un momento compartido.

