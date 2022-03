Fuerte denuncia a una aerolínea para que agrande los cinturones de seguridad

A la hora de dirigirse directamente a la aerolínea , Remi argumentó en la red social que ella "no debería necesitar pedir una extensión" del cinturón ya que debería ser una tarea básica proporcionales a todos los pasajeros la garantía de que podrán volar sanos y salvos para llegar a sus pertinentes destinos. "¡Debería ser fácil!", remarcó la modelo, totalmente indignada.

Varios seguidores de Remi Bader se solidarizaron ella a raíz de su situación con Delta Air Lines y lejos de elegir el silenco, algunos de ellos compartieron experiencias similares en vuelos de diferentes aerolíneas y señalaron que todos los pasajeros deberían poder volar con seguridad, independientemente de su talle.

De hecho, uno de los usuarios comentó: "Estaba demasiado avergonzado para preguntar la última vez, así que fingí estar abrochado y decidí que si teníamos turbulencia, que así fuera". Otro de los seguidores afirmó: "Es exactamente por eso que tengo miedo de volar. En 2016, el cinturón se cerró. Ahora no tengo esperanza y me niego a ser menospreciado por la tripulación".

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Remi habla sobre sus experiencias usando cinturones de seguridad mientras vuela. Según el sitio web de Delta Air Lines: "Delta no requiere que un pasajero que necesita un extensor de cinturón de seguridad o que no puede bajar el reposabrazos compre un asiento adicional. Sin embargo, para evitar esta situación y para la comodidad personal del pasajero, Delta recomienda que los pasajeros compren un asiento adicional".

Para Remi, la respuesta de la aerolínea a la cual denunció, y que ella la consideraba como su favorita a la hora de volar, fue una total decepción.