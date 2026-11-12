¿Vuelve a Williams? El detalle en el contrato de Colapinto con Alpine que revoluciona a la F1

No obstante, desde el entorno especializado aclaran que esa eventual preferencia no funciona como una cláusula de repesca automática ni habilita una salida unilateral, sumado a que los términos íntegros del documento nunca fueron revelados de manera pública. Al ser consultada oportunamente sobre un hipotético retorno a la estructura británica tras cumplirse el plazo de cinco temporadas, la propia María Catarineu optó por la cautela: “Es una posibilidad, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa”.

Qué movimientos del mercado de pilotos podrían abrirle una puerta a Colapinto en Williams

Las especulaciones en torno al futuro del argentino se reactivaron a partir de los rumores sobre una posible salida del australiano Oscar Piastri de McLaren. Ante esa eventual vacante en la escudería de Woking, comenzaron a sonar con fuerza los nombres de dos pilotos experimentados para ocupar su butaca: Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Si alguno de los dos corredores españoles finalmente cambia de estructura, se produciría un efecto dominó que liberaría un asiento de primera línea —particularmente en Williams, en caso de concretarse una salida de Sainz—. En ese escenario hipotético, Colapinto emerge como una alternativa natural para regresar a la escudería que lo hizo debutar, aunque cualquier negociación quedaría supeditada a destrabar el acuerdo contractual que lo une a Alpine hasta 2029.