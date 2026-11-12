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¿Vuelve a Williams? El detalle en el contrato de Colapinto con Alpine que revoluciona a la F1

En medio de los rumores sobre un posible regreso a Williams, una cláusula clave en su acuerdo con Alpine define el futuro de Colapinto.

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El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 volvió a instalarse en el centro de la escena del paddock ante las versiones sobre posibles movimientos en el mercado de pilotos. Si bien el corredor argentino ya tiene asegurada su continuidad como titular en Alpine para la temporada 2027 junto al francés Pierre Gasly, su situación contractual vigente podría condicionar cualquier eventual cambio de escudería.

Leé también Video: Franco Colapinto logró que Lewis Hamilton pruebe el mate en Brasil
Franco Colapinto le convidó un mate a Lewis Hamilton durante la presentación de los pilotos en la Fan Zone del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

La historia de este vínculo comenzó a gestarse a principios de 2025. Tras haber irrumpido en la máxima categoría en 2024 reemplazando a Logan Sargeant en Williams, el pilarense se encontró con que la estructura británica ya tenía definida su dupla titular para el campeonato siguiente. Ante ese escenario, desembarcó en Alpine: primero ocupó el rol de piloto de reserva, hasta que reemplazó a Jack Doohan y logró afianzarse en la parrilla de la Fórmula 1.

La clave que hoy cobra protagonismo radica en los términos bajo los cuales se cerró aquel traspaso. El acuerdo firmado entre ambas escuderías a comienzos de 2025 contempla una extensión de cinco años. En declaraciones brindadas a Infobae, la representante del piloto argentino, María Catarineu, precisó los alcances de la operación y confirmó la vigencia del acuerdo: “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine”. De esta manera, la escudería francesa quedó a cargo de los derechos contractuales de Colapinto hasta finales de 2029, por lo que cualquier equipo interesado en contar con sus servicios antes de que caduque ese plazo deberá sentarse a negociar directamente con Alpine.

Qué posibilidades reales tiene Williams de recuperar a Franco Colapinto

A pesar de que el equipo francés posee el control contractual durante todo ese lustro, la escudería de Grove conservaría una condición especial para intentar repatriar al argentino una vez que concluya el período establecido. Según consignó el medio especializado PlanetF1, Williams tendría prioridad para negociar con el pilarense cuando finalice el vínculo de cinco años.

No obstante, desde el entorno especializado aclaran que esa eventual preferencia no funciona como una cláusula de repesca automática ni habilita una salida unilateral, sumado a que los términos íntegros del documento nunca fueron revelados de manera pública. Al ser consultada oportunamente sobre un hipotético retorno a la estructura británica tras cumplirse el plazo de cinco temporadas, la propia María Catarineu optó por la cautela: “Es una posibilidad, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa”.

Qué movimientos del mercado de pilotos podrían abrirle una puerta a Colapinto en Williams

Las especulaciones en torno al futuro del argentino se reactivaron a partir de los rumores sobre una posible salida del australiano Oscar Piastri de McLaren. Ante esa eventual vacante en la escudería de Woking, comenzaron a sonar con fuerza los nombres de dos pilotos experimentados para ocupar su butaca: Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Si alguno de los dos corredores españoles finalmente cambia de estructura, se produciría un efecto dominó que liberaría un asiento de primera línea —particularmente en Williams, en caso de concretarse una salida de Sainz—. En ese escenario hipotético, Colapinto emerge como una alternativa natural para regresar a la escudería que lo hizo debutar, aunque cualquier negociación quedaría supeditada a destrabar el acuerdo contractual que lo une a Alpine hasta 2029.

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