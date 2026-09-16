La reacción de Camila Galante tras la revelación de las fiestas de Leandro Paredes con otras mujeres

Pero la revelación no terminó allí. Santiago Riva Roy también hizo referencia a la particular modalidad que, según su relato, tendría este supuesto acuerdo. “Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”, expresó al describir la situación.

Luego, el comunicador avanzó con más detalles sobre los lugares en los que, siempre según su versión, se producirían algunos de esos encuentros. En ese sentido, señaló: “Apuntan a Fran porque es en la casa del hermano de Tini donde se hacen los asaditos y las volteadas. Mi amiga que estuvo con Paredes, fue en la casa de Stoessel, en un asado”.

En medio de la repercusión que provocaron estas declaraciones, Riva Roy también mencionó un supuesto conflicto entre Leandro Paredes y su padre. De acuerdo con lo que planteó el periodista, esa presunta interna estaría relacionada con el supuesto respaldo económico que el futbolista brindaría a los padres de Camila Galante.

Así las cosas, la repercusión del relato no tardó en alcanzar directamente a la esposa del jugador. Frente al revuelo generado en redes sociales, Camila Galante decidió reaccionar públicamente de una manera particular.

La modelo se encontró con una publicación en la que aparecía Santiago Riva Roy contando toda esta información y dejó su respuesta en los comentarios. ¿Qué hizo? Lejos de realizar una extensa explicación, Camila respondió con emojis de risas y besos.

De esta manera, la reacción de Galante rápidamente quedó bajo la lupa de los usuarios, quienes interpretaron ese gesto como una forma de desmentir, desde las redes sociales, las versiones que habían comenzado a circular sobre su matrimonio con Leandro Paredes. ¿Será?

Cuántos años lleva la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

Se conocieron cuando él tenía apenas 8 años: Leandro Paredes sintió un flechazo por Camila Galante, la hermana mayor de un compañero suyo de las inferiores de Boca, y desde ese momento supo que ella sería su novia. Aunque al principio la relación fue casi fraternal, con el paso del tiempo ese vínculo infantil se transformó en un romance secreto durante la adolescencia, cuando ella tenía 16 o 17 años y él apenas 14 o 15.

Con el salto de Leandro al fútbol europeo, Camila no dudó en mudarse a Italia junto a él y a su primera hija, Victoria, de apenas dos meses. Allí consolidaron su familia, que hoy integran también Giovanni y Lautaro. Tras casarse en 2017, la pareja atravesó crisis y rumores, pero eligió sostenerse con un pacto clave: no ventilar sus problemas en público. Más de 15 años después, su historia es un ejemplo de amor que nació en la infancia y se fortaleció con el tiempo.