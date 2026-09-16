Facundo Colidio no podrá jugar la serie de Sudamericana ante Boca para Vasco da Gama: el insólito motivo

Qué pasa con los otros refuerzos de Vasco da Gama para la Copa Sudamericana

El panorama reglamentario resulta diferente para otros futbolistas incorporados por el conjunto carioca. Santiago Sosa sí pudo ser habilitado para disputar las instancias posteriores debido a que su club de origen, Racing, quedó eliminado en la fase de grupos. De hecho, el volante argentino fue titular en los dos compromisos de la eliminatoria ante Independiente Santa Fe.

A su vez, Vasco da Gama podrá inscribir a Alan Lescano como una de las tres modificaciones permitidas para esta etapa. El mediocampista conocido como "Pipa", que arribó desde Argentinos Juniors a cambio de siete millones y medio de dólares, sí integrará la nómina oficial para afrontar la llave de semifinales.

Cuándo se juegan las semifinales entre Boca y Vasco da Gama

El choque de ida entre el Xeneize y el Gigante de la Colina se disputará en La Bombonera el martes 13 o el miércoles 14 de octubre. Por su parte, la revancha que definirá al finalista del torneo continental tendrá lugar en Río de Janeiro una semana más tarde.