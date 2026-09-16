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Facundo Colidio no podrá jugar la serie de Sudamericana ante Boca para Vasco da Gama: el insólito motivo

Facundo Colidio, actual jugador de Vasco da Gama y ex River, no podrá jugar las semifinales ante Boca. Los detalles del caso.

Facundo Colidio

Facundo Colidio, actual jugador de Vasco da Gama y ex River, no podrá jugar las semifinales ante Boca. 

Inesperada complicación para el conjunto carioca en la antesala de un cruce decisivo. Facundo Colidio no podrá disputar la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca debido a que la dirigencia de Vasco da Gama envió la documentación reglamentaria tres horas después del cierre del plazo de inscripción fijado por la Conmebol. Esta falla administrativa obliga al delantero de 26 años a seguir la eliminatoria desde las tribunas, repitiendo lo ocurrido en las instancias previas del certamen.

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A pesar de que el club brasileño adquirió el pase del atacante antes de disputar los octavos de final frente a Independiente Santa Fe, River Plate lo mantuvo inscripto en su lista de buena fe al no recibir los papeles correspondientes en tiempo y forma. Cabe remarcar que ambos equipos podían haberse enfrentado en cuartos de final si el Millonario lograba superar al conjunto colombiano en la ronda de octavos.

Qué dice el reglamento de la Conmebol sobre la habilitación de Facundo Colidio

La imposibilidad de sumar al exjugador de River responde a una norma estricta del reglamento internacional. “Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club”, establece el texto oficial del organismo sudamericano. Dicha restricción abarca la totalidad de las instancias decisivas, incluyendo los playoffs, octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

De esta manera, tal como sucedió en las series pasadas frente al Decano paraguayo (Olimpia) e Independiente Santa Fe, el equipo conducido por el portugués Pedro Emanuel perderá a una de sus figuras estrella en la búsqueda de acceder a su primera definición internacional. El atacante ya se ganó el cariño de la torcida brasileña con dos goles y dos asistencias en apenas siete partidos, viniendo de convertir un tanto clave el último fin de semana en la agónica victoria ante Gremio, rival directo en la lucha por la permanencia en el Brasileirao.

Qué pasa con los otros refuerzos de Vasco da Gama para la Copa Sudamericana

El panorama reglamentario resulta diferente para otros futbolistas incorporados por el conjunto carioca. Santiago Sosa sí pudo ser habilitado para disputar las instancias posteriores debido a que su club de origen, Racing, quedó eliminado en la fase de grupos. De hecho, el volante argentino fue titular en los dos compromisos de la eliminatoria ante Independiente Santa Fe.

A su vez, Vasco da Gama podrá inscribir a Alan Lescano como una de las tres modificaciones permitidas para esta etapa. El mediocampista conocido como "Pipa", que arribó desde Argentinos Juniors a cambio de siete millones y medio de dólares, sí integrará la nómina oficial para afrontar la llave de semifinales.

Cuándo se juegan las semifinales entre Boca y Vasco da Gama

El choque de ida entre el Xeneize y el Gigante de la Colina se disputará en La Bombonera el martes 13 o el miércoles 14 de octubre. Por su parte, la revancha que definirá al finalista del torneo continental tendrá lugar en Río de Janeiro una semana más tarde.

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