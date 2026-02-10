José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y es un fenómeno mundial

En medio del caos, la búsqueda desesperada de los padres y el despliegue policial inicial no lograron resultados. El caso se enfrió con el paso del tiempo, hasta que un elemento inesperado reactivó la investigación: la aparición de un video VHS anónimo, enviado años después, donde se vio a la niña en una habitación desconocida.

Ese material se convirtió en el punto de quiebre. Lo que parecía una herida cerrada volvió a abrirse y arrastró a nuevos personajes al centro del misterio.

La chica de nieve Netflix 2

Uno de los grandes aciertos de La chica de nieve fue el foco puesto en Miren Rojo, interpretada por Milena Smit. Miren no fue una heroína clásica. Fue una periodista en prácticas, marcada por un pasado traumático, que decidió iniciar una investigación paralela al margen de la policía. La obsesión de Miren funcionó como motor narrativo.

La chica de nieve es la serie española más vista en Netflix

Tras el final de La casa de papel, el liderazgo de la ficción española quedó vacante. Varias producciones intentaron ocupar ese espacio, pero ninguna logró combinar impacto global, conversación en redes y consumo sostenido. La chica de nieve sí lo consiguió. La serie apareció sin una campaña desmesurada y, aun así, se transformó en una recomendación constante dentro del algoritmo de Netflix.

El ranking mundial reflejó ese efecto dominó. Países de Europa, América Latina y parte de Asia ubicaron a la producción española entre los contenidos más vistos. Netflix informó que la serie se mantuvo durante semanas en el top 10 global de habla no inglesa, un indicador clave para medir el éxito real de una producción.

La chica de nieve Netflix 1

Este fenómeno no respondió a una sola causa. La plataforma apostó por un thriller clásico, pero con una narrativa emocionalmente intensa, personajes rotos y una historia que avanzó a partir de silencios, culpas y obsesiones.

Por qué la serie no es igual al libro de Javier Castillo

Uno de los aspectos más comentados tras el estreno fue la cantidad de cambios respecto a la novela original. La chica de nieve no buscó una adaptación literal y ese fue, para muchos, uno de sus mayores aciertos.

El primer cambio decisivo fue la ambientación. En el libro, la acción se desarrolló en Nueva York durante el desfile de Acción de Gracias de 1998. La serie trasladó la historia a la Málaga contemporánea, anclándola en 2010 y extendiéndola hasta 2019 mediante saltos temporales.

La chica de nieve Netflix 3.jpg

Este traslado no fue solo geográfico. Málaga se convirtió en un personaje más. Sus calles, playas y zonas oscuras aportaron un clima de claroscuros que reforzó el tono del thriller.

Cuántas temporadas tiene La chica de nieve

El éxito inmediato derivó en una decisión inevitable. Netflix confirmó la continuidad de la historia y lanzó La chica de nieve 2: El juego del alma. Esta segunda temporada adaptó la secuela literaria de Javier Castillo y presentó un nuevo caso.

En esta entrega, Miren recibió una fotografía perturbadora: una joven amordazada en un colegio elitista. A partir de ese punto, la investigación se adentró en un entorno marcado por el poder, los silencios y las apariencias.

La chica de nieve 2.jpg

La serie amplió su universo narrativo y profundizó en las secuelas emocionales de su protagonista, manteniendo el tono oscuro que caracterizó a la primera temporada.

El elenco de La chica de nieve con José Coronado

Milena Smit

Jose Coronado

Aixa Villagrán

Miki Esparbé

Loreto Mauleón

Raúl Prieto

Cecilia Freire

Julián Villagrán

Marco Cáceres

Tristán Ulloa

