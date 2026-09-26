Wanda Nara reveló la impactante transformación física que debió hacer para su debut en cine

A través de una publicación realizada a días del estreno en la pantalla grande y con imágenes de la filmación, Wanda Nara compartió una fotografía y se refirió al trabajo que realizó antes y durante el rodaje. “Me preparé mucho”, escribió junto a una de postales en pleno trabajo actoral.

Sin embargo, la transformación no fue lo único que destacó de esta experiencia. La empresaria también habló del vínculo que construyó con quienes formaron parte del proyecto y remarcó que ese aspecto fue especialmente significativo para ella.

“Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”, aseguró Wanda, dejando en claro que su entusiasmo por la película también está relacionado con la experiencia compartida durante las jornadas de trabajo.

Una de sus seguidoras quiso saber por qué había elegido realizar ese cambio para interpretar a Lucía. En respuesta, la empresaria volvió a hacer referencia a la preparación que llevó adelante para darle vida al personaje.

Además, publicó una imagen del detrás de escena en la que se podía observar una cámara profesional y una claqueta. Ante la consulta de sus seguidores sobre la película, respondió de manera enigmática: “Tenés que verla”.

La decisión también generó comentarios porque se trató de un proceso diferente al que suelen atravesar muchos actores cuando deben prepararse para determinados papeles. Una seguidora se lo señaló directamente: “La mayoría adelgaza para interpretar sus papeles y vos hiciste lo opuesto. ¡Re profesional!”.

Wanda respondió de manera breve y reveló dónde llevó adelante parte de esa preparación: “En mi motorhome”.

Con estas publicaciones, la empresaria permitió conocer un poco más sobre las semanas que pasó trabajando en el rodaje y sobre el compromiso que asumió para interpretar a Lucía. Así, mientras se acerca su regreso a la televisión, también crece la expectativa por verla por primera vez en la pantalla grande.

Cuál es la trama de "¿Querés ser mi hijo?", la película con la que Wanda Nara debuta como actriz

La cuenta regresiva llegó a su tramo final y Wanda Nara está a punto de concretar uno de los grandes desafíos de su carrera. El próximo jueves 22 de octubre desembarcará en los cines de todo el país ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará su debut como protagonista en la pantalla grande.

A días del estreno, la empresaria sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en Instagram el trailer de la comedia que encabeza junto a Agustín Bernasconi. El adelanto permitió conocer parte de una historia que combina romance y contenido erótico.

El elenco también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, bajo la dirección de Hernán Guerschuny y con guión de Ihtzi Hurtado. El film es una remake de una producción mexicana estrenada en 2023, protagonizada originalmente por Catalina Kotecka, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

En la película, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que descubre que su marido, con quien lleva 15 años, le es infiel. Tras abandonar su hogar, consigue postularse a un trabajo en el que se prioriza a mujeres que sean madres.

Para cumplir con ese requisito, recurre a su vecino Javier, un joven de 23 años interpretado por Agustín Bernasconi, y le propone hacerse pasar por su hijo de 19. Pero el plan laboral toma un giro inesperado cuando ambos terminan involucrándose sentimentalmente.

Así, Wanda Nara se prepara para llegar al cine por primera vez como protagonista, mientras crece la expectativa por ¿Querés ser mi hijo?.