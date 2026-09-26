Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 40 ÷ 4 + (12 + 13) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 40 ÷ 4 + (12 + 13) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 21 × 8 - 40 ÷ 4 + 25 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
21 × 8 = 168 | 40 ÷ 4 = 10 | 25 × 6 = 150
La expresión queda así: 168 - 10 + 150
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
168 - 10 = 158 |
158 + 150 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin separar paréntesis, multiplicaciones y divisiones. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.