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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 - 40 ÷ 4 + (12 + 13) × 6.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta como un verdadero reto

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 21 × 8 - 40 ÷ 4 + 25 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 8 = 168 | 40 ÷ 4 = 10 | 25 × 6 = 150

La expresión queda así: 168 - 10 + 150

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

168 - 10 = 158 |

158 + 150 = (?)

Resultado final: 308

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin separar paréntesis, multiplicaciones y divisiones. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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