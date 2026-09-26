Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 21 × 8 - 40 ÷ 4 + 25 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 8 = 168 | 40 ÷ 4 = 10 | 25 × 6 = 150

La expresión queda así: 168 - 10 + 150

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

168 - 10 = 158 |

158 + 150 = (?)

Resultado final: 308

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin separar paréntesis, multiplicaciones y divisiones. Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.