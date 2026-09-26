"Extremadamente decepcionado": la dura reacción de Briatore tras el choque de Colapinto

La fuerte crítica de Briatore a Colapinto

“Obviamente, estoy extremadamente decepcionado por el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos autos estaban en posiciones que nos permitían sumar puntos y veníamos teniendo un buen rendimiento”, dijo el italiano luego de la competencia.

“Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando (Norris) y a McLaren por arruinarles la carrera”, agregó.

“Sé que Franco asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido, como debía hacerlo. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el Safety Car. Fue una maniobra muy desacertada para un piloto con su experiencia”, expresó Briatore.

“Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de ello y evitar que una situación así vuelva a ocurrir en el futuro”, concluyó.

La bronca de Gasly y Norris con Colapinto

Por la radio del equipo, Gasly expresó su frustración al quedar fuera de la carrera: “¡No puedo creerlo! Tantos puntos que se acaban de ir” y “¡Cuántos puntos perdidos!”.

Norris, en tanto, fue mucho más duro al referirse al incidente y reclamó que la FIA comience a imponer suspensiones por este tipo de maniobras.

“Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, sostuvo el piloto de McLaren ante la prensa.