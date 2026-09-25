Netflix: si te gusta El problema final con José Coronado, mirá esta miniserie de 3 capítulos

Todo comienza durante una reunión en una lujosa casa de campo inglesa. Los invitados pertenecen a distintos círculos sociales y cada uno arrastra motivaciones ocultas, viejas rivalidades o secretos que todavía no salieron a la luz. Lo que parece ser una travesura entre amigos termina desencadenando una muerte inesperada y convierte a todos los presentes en posibles sospechosos.

A partir de ese momento, Lady Eileen "Bundle" Brent decide investigar por su cuenta. Su curiosidad la lleva a descubrir que detrás del crimen existe una organización misteriosa conocida como Las siete esferas, cuyo verdadero propósito permanece oculto durante buena parte del relato.

La serie desarrolla la investigación con un ritmo muy ágil. En apenas tres episodios consigue presentar a todos los personajes, sembrar dudas sobre cada uno de ellos y construir un desenlace donde prácticamente cualquier hipótesis parece posible.

La joya menos conocida de Agatha Christie llegó a Netflix

Hablar de Agatha Christie significa hablar de una de las escritoras más importantes de la literatura policial. La autora británica construyó un legado que atraviesa generaciones gracias a personajes inolvidables como Hercule Poirot y Miss Marple, capaces de resolver los casos más complejos con una mezcla de observación, inteligencia y lógica.

Sin embargo, entre su enorme bibliografía también existen protagonistas menos populares que esconden historias igual de apasionantes. Una de ellas es Lady Eileen "Bundle" Brent, una joven aristócrata de carácter independiente que únicamente aparece en dos novelas de Christie: El secreto de Chimneys y El misterio de las siete esferas.

La nueva adaptación de Netflix recupera precisamente esa segunda novela para ofrecer una versión moderna, elegante y fiel al espíritu del material original.

El elenco principal de Agatha Christie: Las Siete Esferas

Mia McKenna-Bruce

Edward Bluemel

Martin Freeman

Helena Bonham Carter

Iain Glen

Hughie O'Donnell

Nyasha Hatendi

Alex Macqueen

Nabhaan Rizwan

Corey Mylchreest

Por qué es perfecta para quienes vieron El problema final con José Coronado

La comparación entre ambas producciones no es casual.

El problema final también construye un asesinato dentro de un espacio aislado, donde todos los presentes parecen ocultar información y el espectador recibe las pistas al mismo tiempo que los protagonistas.

Quienes disfrutaron intentando descubrir al culpable en la adaptación de Pérez-Reverte encontrarán sensaciones muy similares en Las siete esferas.

Solo tres episodios para una maratón de fin de semana

En una época dominada por series extensas, Las siete esferas apuesta por la brevedad. Sus tres episodios la convierte en una opción perfecta para quienes buscan una historia cerrada sin comprometer varios días de visionado.

Ese formato compacto evita rellenos y mantiene la tensión narrativa de principio a fin, respetando uno de los principios fundamentales de Agatha Christie: que cada escena aporte una pista, una duda o una nueva posibilidad.

Tráiler oficial de Agatha Christie: Las Siete Esferas en Netflix