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Yanina Latorre fue lapidaria con Mauro Icardi y la China Suárez tras sus conflictos con Wanda Nara: "Tienen..."

Yanina Latorre cuestionó duramente a Mauro Icardi por su guerra con Wanda Nara y apuntó contra su relación con la China Suárez.

11 ago 2026, 20:44
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china suarez icardi y yanina latorre
china suarez icardi y yanina latorre

Mauro Icardi atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera profesional mientras continúa el enfrentamiento mediático y judicial con Wanda Nara. A pocas semanas del cierre del mercado de pases, el futbolista todavía no tiene nuevo club y volvió a quedar en el centro de la escena por la polémica que involucra a sus hijas.

La situación deportiva fue analizada por Gustavo Noriega en su programa radial de El Observador, donde explicó que el Galatasaray todavía no ocupó el lugar que dejó Icardi tras su salida. Además, señaló que el delantero tampoco consiguió un nuevo destino y advirtió sobre las consecuencias de quedar fuera de las competencias internacionales. “Va a terminar arreglando una cosa muy de apuro y no va a ser interesante”.

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El análisis generó la reacción de la condcutora Yanina Latorre, quien volvió a cuestionar al futbolista por continuar con sus conflictos personales en redes sociales. “Y sigue peleando con Wanda por redes, qué patético todo”. La comunicadora también lo comparó con Alexis Mac Allister por su reciente polémica con Camila Mayan y fue contundente: “Es un horror lo que hace Icardi. Es un chico que no es serio, ni querido por los jugadores de fútbol”.

Pero sus críticas no terminaron ahí. Yanina también apuntó contra la relación de Icardi con la China Suárez y cuestionó la exposición que mantienen. “Él y la China me dan un cringe cuando los veo. No tienen vida, están todo el día juntos, uno no puede vivir simbióticamente”, sostuvo. Y agregó filosa: "Tienen una vida muy patética".

Qué reveló la peor enemiga de la China Suárez sobre Icardi después de reunirse con Wanda Nara

Ekaterina Ojeda volvió a dar declaraciones públicas, dos meses después de haber quedado en el centro de la escena por el supuesto acercamiento con Mauro Icardi en una salida nocturna, mientras el futbolista estaba junto a la China Suárez. En esta ocasión, la joven sorprendió al contar detalles de un encuentro que mantuvo con Wanda Nara.

El nombre de Ojeda comenzó a instalarse con fuerza tras aquella noche en el boliche. Según lo que trascendió en ese momento, la situación habría generado el enojo de la actriz y una discusión con Icardi que derivó en un distanciamiento de algunos días.

En medio de esa polémica, Wanda decidió moverse con astucia y se comunicó directamente con la joven. Pero lejos de buscar un enfrentamiento, la empresaria le hizo una propuesta laboral y la invitó a sumarse a su agencia de modelos. “Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella”, relató en diálogo con Infobae.

De acuerdo con su testimonio, se reunió en dos ocasiones con la empresaria y pudieron conversar sobre lo ocurrido: “La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos”. Al describir su impresión inicial, señaló: “Ella es un poco imponente con las palabras, viste que hay personas que te dicen algo y vos te lo creés”.

Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista fue cuando Ekaterina reveló qué le habría dicho Wanda en esa charla privada. “Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras”, contó.

La modelo agregó que la empresaria también le aseguró que nunca lo había considerado “un mujeriego”: “Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde”.

En ese sentido, Ojeda explicó que Nara se mostró sorprendida al escuchar su versión de los hechos: “Jamás hubiese pensado que él actuara así estando de novio, que le sorprendió mucho y que pensó que era mentira hasta que yo fui con mi amiga a su casa y le contamos y vio nuestra complicidad, porque se nota cuando uno miente”.

Finalmente, Ekaterina compartió un detalle particular del encuentro: “Me recibió en la casa, tomamos mates y comimos Rumbas”.

     

 

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