Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 episodios y es ideal para maratonear

Después de aquella experiencia, las adolescentes comienzan a tener visiones que interpretan como mensajes proféticos. Lo que inicialmente parece un asunto privado adquiere rápidamente una dimensión mucho mayor. Las imágenes y experiencias que describen despiertan inquietud, alimentan las sospechas y terminan involucrando a todo el pueblo.

La situación plantea una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando una comunidad decide que las experiencias de un grupo de adolescentes tienen un significado sobrenatural?

La propuesta de Quinn Shephard juega precisamente con esa incertidumbre. Las protagonistas se encuentran en una etapa de sus vidas marcada por los cambios físicos, emocionales y sociales. Al mismo tiempo, deben desenvolverse en un entorno religioso que establece normas, jerarquías y expectativas sobre su comportamiento.

Según el resumen oficial en Netflix: "En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo".

El elenco principal de El cuerpo en Netflix

Kristina Bogic

Geena Meszaros

Sara Boustany

Jackson Kelly

Sofia Wylie

Shirley Chen

Louisa Krause

Nnamdi Asomugha

Cuándo se estrenó El cuerpo y cuántos episodios tiene

El cuerpo se estrenó el miércoles 11 de noviembre de 2026.

La producción cuenta con ocho episodios, disponibles completos desde su lanzamiento en la plataforma. La decisión permite que los espectadores puedan seguir la historia de principio a fin sin esperar estrenos semanales.

La propuesta combina misterio, humor negro, tensiones religiosas y conflictos propios de la adolescencia. Todo gira alrededor de una iniciación fallida que transforma la vida de tres chicas y termina involucrando a una comunidad entera.

El cuerpo | Tráiler oficial | Netflix