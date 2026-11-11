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Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 episodios y es ideal para maratonear

En esta nueva serie de Netflix, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo.

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

El cuerpo, en Netflix, llegó con una propuesta que mezcla terror psicológico, drama adolescente y una mirada provocadora sobre la fe. Todo comenzó con una iniciación que salió mal en un colegio católico. Lo que debía ser un ritual de ingreso para un grupo de alumnas terminó desencadenando una sucesión de acontecimientos difíciles de explicar.

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La nueva serie de ocho episodios fue creada por Quinn Shephard, quien encontró en esta historia una oportunidad para explorar un territorio muy diferente al de sus trabajos anteriores. La trama sigue a un grupo de adolescentes problemáticas que forman parte de un equipo de baile y que, después de una ceremonia fallida, comenzaron a experimentar visiones proféticas. Sus experiencias no tardaron en alterar la tranquilidad de toda una comunidad.

Pero el verdadero conflicto no está únicamente en lo que las chicas dicen haber visto. También aparece en la reacción de quienes las rodean. Las familias, las autoridades religiosas y los habitantes del pueblo deberán enfrentarse a una situación que pondrá a prueba sus creencias y su capacidad para distinguir entre una amenaza real y el miedo que ellos mismos construyeron.

De qué trata la serie El cuerpo en Netflix

La historia de El cuerpo comienza con un acontecimiento que, en circunstancias normales, habría quedado reducido a una experiencia más dentro de la vida escolar. Un grupo de alumnas de un colegio católico participa en una iniciación vinculada con el equipo de baile. Sin embargo, el ritual no sale como estaba previsto y sus consecuencias terminan superando cualquier expectativa.

Después de aquella experiencia, las adolescentes comienzan a tener visiones que interpretan como mensajes proféticos. Lo que inicialmente parece un asunto privado adquiere rápidamente una dimensión mucho mayor. Las imágenes y experiencias que describen despiertan inquietud, alimentan las sospechas y terminan involucrando a todo el pueblo.

La situación plantea una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando una comunidad decide que las experiencias de un grupo de adolescentes tienen un significado sobrenatural?

La propuesta de Quinn Shephard juega precisamente con esa incertidumbre. Las protagonistas se encuentran en una etapa de sus vidas marcada por los cambios físicos, emocionales y sociales. Al mismo tiempo, deben desenvolverse en un entorno religioso que establece normas, jerarquías y expectativas sobre su comportamiento.

Según el resumen oficial en Netflix: "En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo".

El elenco principal de El cuerpo en Netflix

  • Kristina Bogic
  • Geena Meszaros
  • Sara Boustany
  • Jackson Kelly
  • Sofia Wylie
  • Shirley Chen
  • Louisa Krause
  • Nnamdi Asomugha

Cuándo se estrenó El cuerpo y cuántos episodios tiene

El cuerpo se estrenó el miércoles 11 de noviembre de 2026.

La producción cuenta con ocho episodios, disponibles completos desde su lanzamiento en la plataforma. La decisión permite que los espectadores puedan seguir la historia de principio a fin sin esperar estrenos semanales.

La propuesta combina misterio, humor negro, tensiones religiosas y conflictos propios de la adolescencia. Todo gira alrededor de una iniciación fallida que transforma la vida de tres chicas y termina involucrando a una comunidad entera.

El cuerpo | Tráiler oficial | Netflix

En pocas palabras

  • Nueva serie en Netflix: Se estrenó una producción de 8 episodios que mezcla terror psicológico y drama adolescente.
  • Trama central: Un equipo de baile femenino cae en la culpa católica y visiones fantasmales tras una iniciación fallida.
  • Temática: La serie explora la fe, los deseos y la delgada línea entre la amenaza real y el miedo construido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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