Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española que lleva semanas entre las más vistas

De qué trata la película Colisión en Netflix

Colisión es un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser, una película producida por Bambú Producciones (La viuda negra, Fariña, El caso Alcasser, El caso Asunta), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo.

La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

El gran elenco que acompaña a Luis Zahera en Colisión

La nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), está protagonizada por Laia Costa (Cinco lobitos, Un amor), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, Mientra dure la guerra), Luis Zahera (As bestas, Animal), Tamar Novas (Mar Adentro, Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda, Loco por ella) y Lluís Homar (La mala educación, Los abrazos rotos).

Luis Zahera en Netflix: el actor que consiguió captar todas las miradas

La trayectoria de Luis Zahera no comenzó con Colisión. El actor lleva años construyendo una carrera sólida dentro de la industria audiovisual española. Sin embargo, algunas producciones recientes consiguieron ampliar considerablemente su reconocimiento entre el público internacional.

Uno de los trabajos que marcó un antes y un después en su popularidad fue Entrevías, la serie española que alcanzó una importante repercusión en distintos países y que permitió que muchos espectadores descubrieran su capacidad interpretativa.

La llegada de nuevas producciones españolas al catálogo de Netflix también contribuyó a consolidar su presencia internacional. La plataforma encontró en el actor una figura capaz de aportar personalidad a historias de diferentes géneros.

El interés por Luis Zahera en Netflix también refleja el crecimiento de las producciones españolas dentro del catálogo internacional. Cada vez más películas y series realizadas en España consiguen encontrar espectadores fuera de sus fronteras.

Tráiler oficial de Colisión en Netflix