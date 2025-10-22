En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
ESTRENO

Furor en Netflix por su nueva serie corta: apenas tiene 4 episodios y se basa en hechos reales

Netflix acaba de estrenar una nueva serie con tan solo cuatro capítulos que ya despierta intriga por estar inspirada en un caso real que estremeció a Italia durante décadas.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Furor en Netflix por su nueva serie corta: apenas tiene 4 episodios y se basa en hechos reales. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por su nueva serie corta: apenas tiene 4 episodios y se basa en hechos reales. (Foto: Archivo)

La nueva serie de Netflix titulada El Monstruo de Florencia se estrenó este miércoles 22 de octubre de 2025 y promete convertirse en una de las producciones más comentadas del año. Inspirada en hechos reales, revive uno de los casos criminales más perturbadores de Italia: una cadena de asesinatos que marcó a toda una generación.

Leé también Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año
Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año. (Foto: Captura de pantalla)

Dirigida por Stefano Sollima, el mismo realizador detrás de títulos de alto impacto como Gomorra o Suburra, esta miniserie se adentra en los oscuros años en los que Florencia dejó de ser la ciudad del arte y se transformó en escenario del terror. A diferencia de otras historias de asesinos seriales, El Monstruo de Florencia no busca cerrar un caso, sino abrir preguntas.

Esa es la línea narrativa que atraviesa los cuatro episodios de esta producción italiana, concebida no como un entretenimiento ligero, sino como una mirada incómoda a los límites de la verdad y la justicia.

El Monstruo de Florencia Netflix 1

De qué trata El Monstruo de Florencia en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia".

El caso real detrás de la serie El Monstruo de Florencia

Entre 1968 y 1985, la región de Florencia se convirtió en el epicentro de una serie de ocho dobles homicidios que sembraron el pánico en todo el país. Las víctimas eran siempre parejas jóvenes que se encontraban en autos estacionados en zonas rurales o apartadas.

El asesino (apodado por la prensa italiana como "El Monstruo de Florencia") utilizaba una pistola Beretta calibre 22 en cada crimen. Ese detalle fue la clave que unió los casos y reveló un patrón escalofriante: el mismo autor o alguien que imitaba meticulosamente su método.

El Monstruo de Florencia Netflix 2

Pero lo que hizo de este caso una pesadilla colectiva no fue solo la brutalidad de los asesinatos, sino la incertidumbre. Durante décadas, la investigación avanzó entre errores judiciales, teorías conspirativas, pistas falsas y sospechosos que nunca fueron condenados. A día de hoy, nadie sabe quién fue realmente el monstruo.

La serie retrata ese clima de confusión, donde la policía, la prensa y los ciudadanos se movían entre el miedo y la obsesión. La Florencia del arte y la belleza se transforma aquí en un escenario gélido, lleno de secretos y mentiras.

El elenco de El Monstruo de Florencia

  • Marco Bullitta
  • Valentino Mannias
  • Francesca Olia
  • Liliana Bottone
  • Giacomo Fadda
  • Antonio Tintis
  • Giordano Mannu
El Monstruo de Florencia Netflix 3

Cuántos capítulos tiene El Monstruo de Florencia

La serie está compuesta por cuatro episodios de aproximadamente 54 minutos cada uno. Aunque breve, la miniserie consigue lo que muchas producciones más largas no logran: dejar una impresión duradera.

Cada capítulo se siente como una pieza de un rompecabezas que nunca termina de completarse. La fotografía de Paolo Carnera refuerza la atmósfera opresiva, con tonos fríos y paisajes rurales que se vuelven tan protagonistas como los personajes.

La serie no busca entretener con giros predecibles. Busca inquietar, incomodar y recordar que a veces el verdadero monstruo no está fuera, sino dentro de la sociedad que mira hacia otro lado.

El Monstruo de Florencia Netflix 4

Dónde y cómo ver la serie

El Monstruo de Florencia estará disponible desde este miércoles 22 de octubre en el catálogo internacional de Netflix. Todos los episodios se lanzarán simultáneamente, lo que permitirá a los suscriptores verla completa en una sola sesión.

Por qué El Monstruo de Florencia atrapará al público

Las producciones basadas en crímenes reales siempre generan interés, pero El Monstruo de Florencia destaca por su mirada introspectiva y sin concesiones. No busca justificar al asesino ni convertir la tragedia en espectáculo. Lo que hace es poner al espectador frente al espejo de la incertidumbre, preguntándose cuántas verdades pueden coexistir en una misma historia.

Netflix ha encontrado en este tipo de relatos su fórmula más efectiva: casos reales, narrativa envolvente y una estética cuidada. Con solo cuatro episodios, esta nueva serie tiene todo para convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada.

Tráiler de El Monstruo de Florencia en Netflix

Embed

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie Italia
Notas relacionadas
Netflix sorprende con el estreno de su nueva miniserie española y promete ser la más comentada
Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento
Netflix y Mario Casas brillan con la película española que nadie deja de ver y todos están comentando

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar