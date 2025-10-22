Furor en Netflix por su nueva serie corta: apenas tiene 4 episodios y se basa en hechos reales

El caso real detrás de la serie El Monstruo de Florencia

Entre 1968 y 1985, la región de Florencia se convirtió en el epicentro de una serie de ocho dobles homicidios que sembraron el pánico en todo el país. Las víctimas eran siempre parejas jóvenes que se encontraban en autos estacionados en zonas rurales o apartadas.

El asesino (apodado por la prensa italiana como "El Monstruo de Florencia") utilizaba una pistola Beretta calibre 22 en cada crimen. Ese detalle fue la clave que unió los casos y reveló un patrón escalofriante: el mismo autor o alguien que imitaba meticulosamente su método.

Pero lo que hizo de este caso una pesadilla colectiva no fue solo la brutalidad de los asesinatos, sino la incertidumbre. Durante décadas, la investigación avanzó entre errores judiciales, teorías conspirativas, pistas falsas y sospechosos que nunca fueron condenados. A día de hoy, nadie sabe quién fue realmente el monstruo.

La serie retrata ese clima de confusión, donde la policía, la prensa y los ciudadanos se movían entre el miedo y la obsesión. La Florencia del arte y la belleza se transforma aquí en un escenario gélido, lleno de secretos y mentiras.

El elenco de El Monstruo de Florencia

Marco Bullitta

Valentino Mannias

Francesca Olia

Liliana Bottone

Giacomo Fadda

Antonio Tintis

Giordano Mannu

Cuántos capítulos tiene El Monstruo de Florencia

La serie está compuesta por cuatro episodios de aproximadamente 54 minutos cada uno. Aunque breve, la miniserie consigue lo que muchas producciones más largas no logran: dejar una impresión duradera.

Cada capítulo se siente como una pieza de un rompecabezas que nunca termina de completarse. La fotografía de Paolo Carnera refuerza la atmósfera opresiva, con tonos fríos y paisajes rurales que se vuelven tan protagonistas como los personajes.

La serie no busca entretener con giros predecibles. Busca inquietar, incomodar y recordar que a veces el verdadero monstruo no está fuera, sino dentro de la sociedad que mira hacia otro lado.

Dónde y cómo ver la serie

El Monstruo de Florencia estará disponible desde este miércoles 22 de octubre en el catálogo internacional de Netflix. Todos los episodios se lanzarán simultáneamente, lo que permitirá a los suscriptores verla completa en una sola sesión.

Por qué El Monstruo de Florencia atrapará al público

Las producciones basadas en crímenes reales siempre generan interés, pero El Monstruo de Florencia destaca por su mirada introspectiva y sin concesiones. No busca justificar al asesino ni convertir la tragedia en espectáculo. Lo que hace es poner al espectador frente al espejo de la incertidumbre, preguntándose cuántas verdades pueden coexistir en una misma historia.

Netflix ha encontrado en este tipo de relatos su fórmula más efectiva: casos reales, narrativa envolvente y una estética cuidada. Con solo cuatro episodios, esta nueva serie tiene todo para convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada.

