Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento

El argumento comienza con una denuncia: las hijas aseguran que su madre padece demencia y que su conducta representa un peligro tanto para ella como para los demás. Es entonces cuando entra en escena Leandro Casares (Daniel Hendler), un perito judicial designado para evaluar el caso y determinar si la mujer realmente tiene una enfermedad mental o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con total libertad.

A medida que avanza la investigación, el personaje de Hendler empieza a sospechar que la internación de Martha podría tener otro motivo: el control de su fortuna y de sus bienes. Lo que en apariencia era un acto de cuidado familiar, se transforma en una trama de poder, manipulación y justicia, donde cada uno tiene su verdad y donde el límite entre la razón y la conveniencia se vuelve difuso.

El elenco con Daniel Hendler y Carla Peterson

¿Está basada en hechos reales la película "27 noches"?

El relato original pertenece a Natalia Zito, quien se inspiró en un caso real que conoció durante su trabajo en el ámbito judicial. Su novela homónima sirvió de base para el guion y conserva la estructura de una investigación, donde los testimonios y las emociones se entrecruzan.

La adaptación cinematográfica mantiene esa esencia, pero añade una capa visual y emocional que potencia la historia. Hendler logra traducir la literatura al lenguaje audiovisual sin perder la ironía y la crítica que caracterizan al texto de Zito.

El resultado final es una película que respira autenticidad. No busca idealizar ni demonizar a nadie, sino mostrar la complejidad de los vínculos familiares cuando el poder y el amor se confunden.

Por qué "27 noches" es la película más vista de Netflix

Desde su estreno, 27 noches fue comentada en redes sociales por espectadores que destacaron su guion inteligente, la actuación de Marilú Marini y la mirada sensible sobre la tercera edad. Muchos usuarios destacaron que hacía tiempo no veían una película argentina con tanto equilibrio entre humor, drama y reflexión.

La cinta también ha sido elogiada por críticos de cine, quienes resaltaron su capacidad para abordar un tema complejo sin caer en lugares comunes. Su éxito en Netflix demuestra que las historias locales, cuando están bien contadas, pueden conectar con audiencias globales.

La plataforma de streaming ya confirmó que 27 noches se encuentra entre las producciones más vistas de habla hispana durante la semana de su estreno, consolidando su lugar como la película furor de Netflix en octubre.

