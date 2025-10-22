En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Carla Peterson
CINE NACIONAL

Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento

Esta nueva película argentina de Netflix, protagonizada por Daniel Hendler y Carla Peterson, sorprende por su historia real y lidera el Top 10.

Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento. (Foto: A24)

Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento. (Foto: A24)

La película furor de Netflix tiene nombre propio: "27 noches". El film, dirigido y protagonizado por Daniel Hendler, está basado en la novela homónima de Natalia Zito, una obra inspirada en hechos reales. Junto a Hendler, completan el elenco Carla Peterson, Marilú Marini, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg y Paula Grinszpan.

Leé también Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año
Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y es la película del año. (Foto: Captura de pantalla)

Desde su llegada a la plataforma, esta producción argentina no solo se metió entre las más vistas del país, sino que también despertó conversaciones sobre temas que rara vez ocupan el centro de la escena: la autonomía, el envejecimiento y los prejuicios sociales.

Desde su estreno el 17 de octubre, 27 noches se posicionó en el Top 10 de las películas más vistas de Netflix Argentina, un logro que pocas producciones nacionales alcanzan en tan poco tiempo. Pero el éxito no se debe solo a su reparto, sino al trasfondo emocional y humano de una historia que toca fibras sensibles.

27 Noches Netflix 1

De qué trata "27 noches", la película que todos comentan

La trama de 27 noches gira en torno a Martha Hoffman, interpretada por Marilú Marini. Martha tiene 83 años, una fortuna considerable y una personalidad tan excéntrica como libre. Su vida transcurre entre fiestas, viajes y decisiones que no siempre encajan con lo que su entorno espera de una mujer de su edad. Sin embargo, su independencia se ve amenazada cuando sus propias hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica.

El argumento comienza con una denuncia: las hijas aseguran que su madre padece demencia y que su conducta representa un peligro tanto para ella como para los demás. Es entonces cuando entra en escena Leandro Casares (Daniel Hendler), un perito judicial designado para evaluar el caso y determinar si la mujer realmente tiene una enfermedad mental o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con total libertad.

27 Noches Netflix 4

A medida que avanza la investigación, el personaje de Hendler empieza a sospechar que la internación de Martha podría tener otro motivo: el control de su fortuna y de sus bienes. Lo que en apariencia era un acto de cuidado familiar, se transforma en una trama de poder, manipulación y justicia, donde cada uno tiene su verdad y donde el límite entre la razón y la conveniencia se vuelve difuso.

El elenco con Daniel Hendler y Carla Peterson

  • Daniel Hendler
  • Marilú Marini
  • Humberto Tortonese
  • Julieta Zylberberg
  • Paula Grinszpan
  • Carla Peterson
27 noches elenco

¿Está basada en hechos reales la película "27 noches"?

El relato original pertenece a Natalia Zito, quien se inspiró en un caso real que conoció durante su trabajo en el ámbito judicial. Su novela homónima sirvió de base para el guion y conserva la estructura de una investigación, donde los testimonios y las emociones se entrecruzan.

La adaptación cinematográfica mantiene esa esencia, pero añade una capa visual y emocional que potencia la historia. Hendler logra traducir la literatura al lenguaje audiovisual sin perder la ironía y la crítica que caracterizan al texto de Zito.

El resultado final es una película que respira autenticidad. No busca idealizar ni demonizar a nadie, sino mostrar la complejidad de los vínculos familiares cuando el poder y el amor se confunden.

27 noches Netflix 1

Por qué "27 noches" es la película más vista de Netflix

Desde su estreno, 27 noches fue comentada en redes sociales por espectadores que destacaron su guion inteligente, la actuación de Marilú Marini y la mirada sensible sobre la tercera edad. Muchos usuarios destacaron que hacía tiempo no veían una película argentina con tanto equilibrio entre humor, drama y reflexión.

La cinta también ha sido elogiada por críticos de cine, quienes resaltaron su capacidad para abordar un tema complejo sin caer en lugares comunes. Su éxito en Netflix demuestra que las historias locales, cuando están bien contadas, pueden conectar con audiencias globales.

La plataforma de streaming ya confirmó que 27 noches se encuentra entre las producciones más vistas de habla hispana durante la semana de su estreno, consolidando su lugar como la película furor de Netflix en octubre.

Tráiler de "27 noches" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Carla Peterson película Humberto Tortonese Julieta Zylberberg
Notas relacionadas
La impactante serie de Netflix que anticipó el robo al Museo del Louvre y ahora marca tendencia
Furor en Netflix por la serie corta más exitosa y apenas tiene 4 episodios para maratonear
Netflix y Mario Casas brillan con la película española que nadie deja de ver y todos están comentando

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar