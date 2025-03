Gran Hermano: Martina denunció la mala actitud de sus compañeros luego de su desmayo

“¿Como te despertaste, con dolor se cabeza?”, Le pregunto a Santiago preocupado por su salud.

Entonces, Martina le dice que estaba enojada y aprovecha para contar lo que había sucedido.

Tras su desmayo se fue acostar a una de las habitaciones y varios de sus compañeros no dejaban de hablar fuerte y gritar.

Cuándo les expidió que bajar el tono recibió una de almohadazo en la cara.

“Me pegaron en la cara, estaba re dormida y estaba todo apagado”, dijo y recordó que estaba muy enojada.

“No me molesta escuchar risas de fondo porque me re duermo. Pero esa voz fuerte y constante, me re molesta”, explicó.