Analía Franchín exigió expulsar a Tamara Paganini de Gran Hermano tras sus repudiables dichos contra Zunino

Pero fue todavía más contundente: "Para mí, Tamara Paganini tiene que ser expulsada", afirmó.

Analía explicó que el comentario excede cualquier discusión de juego y remarcó la gravedad de utilizar ese tipo de expresiones en televisión abierta. "Sabemos que un chico con capacidades diferentes requiere de otro presupuesto y otra atención. No podemos dejar pasar que una persona diga, en televisión y en el programa más visto, que Zunino es como 'un hijo bobo'", sostuvo.

Y pidió que la producción actúe de manera urgente: "Tiene que tener una sanción, ir a placa de acá a que termine el juego o tiene que ser expulsada, es una vergüenza".

La panelista también habló desde un lugar personal y reveló que el tema la toca de cerca. "Yo tengo un sobrino con capacidades diferentes, donde mucha gente puede decir que es un 'hijo bobo'", contó emocionada.

Y cerró con un fuerte descargo contra Tamara y contra el reality por no haber intervenido a tiempo. "Esta piba no tiene ni la más puta idea de lo que es tener un chico con capacidades diferentes, y Gran Hermano tampoco porque esto no lo debería haber dejado pasar. La tienen que expulsar o hacer una sanción ejemplificadora. No se pueden naturalizar estas cosas", concluyó.

Mientras tanto, en redes sociales crece el pedido de sanción para Tamara Paganini y muchos usuarios cuestionan el accionar de la producción por no haber tomado medidas inmediatas tras el polémico episodio.

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¿Cuál fue el momento más doloroso en la vida de Tamara Paganini?

En una tarde cargada de emociones dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Tamara Paganini conmovió a todos sus compañeros al contar el episodio más duro de su vida: la muerte de sus bebés recién nacidos. Durante una actividad en la que cada participante debía compartir su mejor y peor momento personal, la concursante reveló que tras 22 años buscando un bebé, logró quedar embarazada mediante inseminación y que esperaba mellizos. "Creo que ese fue el momento más lindo de mi vida: cuando pude saltar de alegría con mi novio porque era el bebé más esperado de mi familia", recordó entre lágrimas.

Sin embargo, el embarazo se complicó: le avisaron que el varón no iba a sobrevivir. La nena, Donatella, nació y quedó internada en la incubadora con un pronóstico incierto. A los diez días, los médicos la llamaron junto a su novio para comunicarles que debían tomar una decisión límite. "Me dolió más su no reacción a que se largara a llorar", confesó al recordar la cara de su pareja cuando tuvo que explicarle que Donatella iba a morir.

Lo que siguió fue devastador: tuvieron que decidir cuándo desconectarla. "Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar", relató completamente quebrada. Y cerró con una reflexión que dejó en silencio a toda la casa: "Tener que decidir que no viviese más por esos cables se sintió como que tenía que matarla". Varios de sus compañeros rompieron en llanto junto a ella.