Desafío matemático en menos de un minuto: ¿cuánto es ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82=?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82.
Este desafío matemático pone a prueba la rapidez mental y el conocimiento de la regla PEMDAS. ¿Podés resolverlo en menos de un minuto sin usar calculadora?
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, un acrónimo en inglés que resume el orden en que deben resolverse las operaciones matemáticas:
P (Parentheses): primero todo lo que esté dentro de paréntesis.
E (Exponents): luego las potencias y raíces (exponentes).
M y D (Multiplication and Division): después multiplicaciones y divisiones, resolviéndolas de izquierda a derecha.
A y S (Addition and Subtraction): por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha.
En español suele recordarse como "Paréntesis, Potencias, Multiplicación y División, Suma y Resta".
Paso a paso de la resolución
1. Divisiones dentro de los paréntesis:
100 ÷ 5 = 20
24 ÷ 2 = 12
La expresión queda: (50 + 20) × (160 - 35) × 12 + 82.
2. Operaciones restantes en los paréntesis:
50 + 20 = 70
160 - 35 = 125
Ahora tenemos: 70 × 125 × 12 + 82.
3. Multiplicaciones:
70 × 125 = 8.750
8.750 × 12 = 105.000
La expresión se reduce a: 105.000 + 82.
4. Suma final:
105.000 + 82
Los acertijos matemáticos no solo entretienen, también ayudan a reforzar la memoria de trabajo, la concentración y la agilidad mental. Además, sirven para repasar conceptos básicos como la jerarquía de operaciones, muchas veces olvidados con el uso de la calculadora.
Practicar este tipo de cuentas mejora la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana y estimula el pensamiento lógico, lo que los convierte en un recurso útil tanto para estudiantes como para adultos que buscan mantener la mente activa.