Desafío matemático en menos de un minuto: ¿cuánto es ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82=?

desafio matematico

Paso a paso de la resolución

1. Divisiones dentro de los paréntesis:

100 ÷ 5 = 20

24 ÷ 2 = 12

La expresión queda: (50 + 20) × (160 - 35) × 12 + 82.

2. Operaciones restantes en los paréntesis:

50 + 20 = 70

160 - 35 = 125

Ahora tenemos: 70 × 125 × 12 + 82.

3. Multiplicaciones:

70 × 125 = 8.750

8.750 × 12 = 105.000

La expresión se reduce a: 105.000 + 82.

4. Suma final:

105.000 + 82

RESULTADO FINAL 105.082

¿Por qué hacer este tipo de ejercicios?

Los acertijos matemáticos no solo entretienen, también ayudan a reforzar la memoria de trabajo, la concentración y la agilidad mental. Además, sirven para repasar conceptos básicos como la jerarquía de operaciones, muchas veces olvidados con el uso de la calculadora.

Practicar este tipo de cuentas mejora la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana y estimula el pensamiento lógico, lo que los convierte en un recurso útil tanto para estudiantes como para adultos que buscan mantener la mente activa.