En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Ejercicio

Desafío matemático en menos de un minuto: ¿cuánto es ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82=?

Este desafío matemático pone a prueba la rapidez mental y el conocimiento de la regla PEMDAS. ¿Podés resolverlo en menos de un minuto sin usar calculadora?

Desafío matemático: ¿cuánto es ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82=?

Desafío matemático: ¿cuánto es ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82=?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82.

Leé también Desafío matemático: cuanto es (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42=
Desafío matemático: cuanto es (25 + 100 ÷ 5 ) × (4 + 8) × (24 ÷ 2) + 42=

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, un acrónimo en inglés que resume el orden en que deben resolverse las operaciones matemáticas:

  • P (Parentheses): primero todo lo que esté dentro de paréntesis.

  • E (Exponents): luego las potencias y raíces (exponentes).

  • M y D (Multiplication and Division): después multiplicaciones y divisiones, resolviéndolas de izquierda a derecha.

  • A y S (Addition and Subtraction): por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha.

En español suele recordarse como "Paréntesis, Potencias, Multiplicación y División, Suma y Resta".

desafio matematico

Paso a paso de la resolución

1. Divisiones dentro de los paréntesis:

100 ÷ 5 = 20

24 ÷ 2 = 12

La expresión queda: (50 + 20) × (160 - 35) × 12 + 82.

2. Operaciones restantes en los paréntesis:

50 + 20 = 70

160 - 35 = 125

Ahora tenemos: 70 × 125 × 12 + 82.

3. Multiplicaciones:

70 × 125 = 8.750

8.750 × 12 = 105.000

La expresión se reduce a: 105.000 + 82.

4. Suma final:

105.000 + 82

desafio-matematicojpg

RESULTADO FINAL 105.082

¿Por qué hacer este tipo de ejercicios?

Los acertijos matemáticos no solo entretienen, también ayudan a reforzar la memoria de trabajo, la concentración y la agilidad mental. Además, sirven para repasar conceptos básicos como la jerarquía de operaciones, muchas veces olvidados con el uso de la calculadora.

Practicar este tipo de cuentas mejora la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana y estimula el pensamiento lógico, lo que los convierte en un recurso útil tanto para estudiantes como para adultos que buscan mantener la mente activa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático
Notas relacionadas
Desafío visual: encontrá los tres errores de la obra de construcción antes de un minuto
Desafío matemático: ¿cuánto es (27 + 50 ÷ 2) × (3 + 8) × (150 ÷ 3) - 60?
Desafío visual en 10 segundos: encontrá las 5 letras que se esconden entre las "X"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar