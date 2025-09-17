Refuerzo ANSES de $100.000: requisitos, plazos y paso a paso para cobrarlo

A ellos se suman también otros sectores, menos difundidos pero igualmente alcanzados:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de la AUH , tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, ANSES exige la sentencia judicial de adopción como requisito excluyente para acreditar el pago.

ANSES Asignación Familiar por Matrimonio: cuáles son los requisitos

Para ser beneficiarios de la Asignación Familiar por Matrimonio, la ANSES requiere cumplir con los siguientes requisitos:

El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.

Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.

ANSES Asignación Familiar por Matrimonio: cómo es el trámite

Para realizar el trámite de la solicitud del cobro de la Asignación Familiar por Matrimonio, la ANSES pide la presentación del documento de identidad de ambos y la partida o acta de matrimonio. Se pude realizar de forma online a través de Mi ANSES o bien presencial en cualquiera de las oficinas del organismo previsional con turno previo.

En caso de hacerse desde la oficina Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, es importante revisar que los datos personales vínculos familiares estén actualizados.

AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo y Tarjeta Alimentar tras el AUMENTO

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES fue actualizada en septiembre de 2025 con un incremento del 1,9%, en línea con la movilidad previsional que ajusta las prestaciones mes a mes según la inflación medida por el INDEC.

Con este aumento, el monto por hijo pasó de $112.942 a $115.087, aunque el pago efectivo será de $92.070, debido a la retención del 20% que se libera una vez presentada la Libreta AUH. Para el caso de la AUH por discapacidad, el beneficio ascendió a $374.744.

¿Qué refuerzos adicionales se pueden cobrar con la AUH?

Además de la prestación básica, los beneficiarios pueden recibir:

Tarjeta Alimentar , con montos de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.

APU por Nacimiento, que en septiembre se ubica en $67.062 y se paga una sola vez a quienes hayan tenido un hijo recientemente.

Estos refuerzos complementan la AUH y permiten alcanzar cifras más altas, en especial en hogares con más de un hijo.

¿Cuándo paga ANSES la AUH en septiembre 2025?

El calendario de pagos definido por ANSES establece que la AUH de septiembre se acredita según la terminación del DNI: