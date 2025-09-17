El llamativo comentario de Jorgelina Cardoso para Leandro Paredes tras los rumores con Eva Anderson

IG comentario Jorgelina Cardoso a Camila Galante y Leo Paredes

En este contexto, fue Jogelina Cardoso -esposa de Ángel Di María, compañero de Leo en la Selección Nacional y amiga de la pareja- quien no dudó en dejarles un picante comentario en una clara señal de apoyo frente a los rumores que podrían haber generado alguna tormenta interna.

“Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo… los quiero y extraño”, comentó entonces Jorgelina con algo más de experiencia en salir al cruce de alguna versión mediática.

En tanto, por el lado de Evangelina Anderson, la futura participante de MasterChef Celebrity salió a asegurar que en este momento de su vida está soltera y negó de plano cualquier tipo de vínculo con Paredes, así como también descartó acercamiento alguno al joven mexicano con el que se la vio la semana pasada en el país azteca.

Jorgelina Cardoso, Ángel Di María, Camila Galante y Leo Paredes

Qué hicieron Leandro Paredes y Camila Galante en medio de los escandalosos rumores con EVenglina Anderson

Durante las últimas semanas, Leandro Paredes y Evangelina Anderson se convirtieron en protagonistas de un verdadero vendaval mediático luego de que sus nombres quedaran ligados a un supuesto romance. El revuelo fue aún mayor por el contexto personal de cada uno: la modelo atraviesa una separación de Martín Demichelis, mientras que el futbolista continúa casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos.

Ante la ola de rumores que comenzó a circular, Paredes optó por dar un paso al frente y mostrarse en público junto a su esposa. La intención parecía clara: enviar un mensaje de unidad familiar y dejar en evidencia que su matrimonio no se resintió por las versiones que habían cobrado fuerza a partir de las insinuaciones lanzadas por Yanina Latorre y luego reveladas en detalle por un portal de espectáculos.

Mientras Anderson fue vista en México paseando con un hombre desconocido en un centro comercial, el mediocampista eligió Buenos Aires para compartir una salida teatral con Camila. La pareja asistió al teatro Lola Membrives para disfrutar de la obra Rocky, encabezada por Nicolás Vázquez. Incluso, el propio jugador subió al escenario, gesto con el que buscó remarcar que las habladurías no alteran su vida personal.

En Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David, se debatieron las imágenes de ambos protagonistas en diferentes escenarios. Allí, Luis Ventura dio su mirada sobre el accionar del deportista, analizando cómo el cruce entre farándula, deporte y redes sociales termina condicionando las decisiones de figuras públicas.

En medio de la discusión, Luis Bremer lanzó una pregunta que marcó el debate: “¿Por qué exponen su relación en una salida pública si aseguran que no tienen nada que aclarar?”. La respuesta de Ventura fue contundente. Según el periodista, la movida de Paredes respondió a una estrategia mediática improvisada. “No cuentan con un equipo que les marque el camino, y cuando ya estás envuelto en la polémica, cualquier maniobra correctiva llega tarde”, sostuvo. Y cerró: “En ese contexto, no les queda otra que salir en familia y mostrarse juntos”.