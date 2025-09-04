A24.com

Griselda Siciliani sorprendió con un picante gesto hacia el nuevo tema de Flor Vigna

Flor Vigna lanzó una indirecta en su nuevo tema y Griselda Siciliani respondió con ironía en redes sociales.

4 sept 2025, 20:08
Tras el lanzamiento de su nuevo tema Apunta, dispara, Flor Vigna volvió a estar en el centro de la polémica. La frase “No me llevo bien con Tatianas”, incluida en la letra, fue interpretada por muchos como una indirecta directa hacia Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro. La cantante ya había insinuado en entrevistas anteriores que Siciliani habría tenido un vínculo con Castro mientras él aún estaba saliendo con ella.

La artista había apuntado contra la actriz y dado a entender que ella había sido amante de Castro. En el streaming de Martín Cirio, Vigna fue aún más explícita: “Se hace la amiga y después se quiere garch... a tu novio, es raro”, dijo, en referencia a Siciliani. También reveló que la actriz la invitaba al teatro con Luciano, mientras ya estaba involucrada con él: “Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos” .

Desde El Ejército de LAM compartieron la historia de Instagram que publicó Siciliani, protagonista de Envidiosa (Netflix), en respuesta al revuelo. La actriz subió una foto luciendo un buzo con la frase “Everything me resbala” y musicalizó la imagen con el tema Nadie te preguntó de Sol Pereyra y Los Caligaris. Un gesto sutil pero cargado de ironía, fiel a su estilo.

Flor Vigna lanzó su nueva canción ¿y dejó un mensaje para Griselda Siciliani?

Flor Vigna presentó en las últimas horas su nuevo sencillo titulado Apunta y dispara a través de su cuenta de Instagram. La letra del tema incluye una frase filosa que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

“Bueno, me cansé de ser una tremenda pelotuda y voy a servir el plato, pero a mi estilo”, expresa la cantante en un fragmento que antecede al videoclip realizado junto al productor Omar Varela.

En uno de los versos, Vigna lanza una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro. "No me llevo bien con Tatianas", dice la artista en una parte del tema, que en pocas horas superó las 70 mil reproducciones.

El término “Tatiana” fue popularizado por el streamer Martín Cirio y se refiere a una mujer que intenta seducir a un hombre comprometido, y que además suele negar su implicancia en la situación, adoptando una actitud de víctima o de desentendida.

