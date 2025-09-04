Griselda Siciliani sorprendió con un picante gesto hacia el nuevo tema de Flor Vigna

griselda siciliani

Flor Vigna lanzó su nueva canción ¿y dejó un mensaje para Griselda Siciliani?

Flor Vigna presentó en las últimas horas su nuevo sencillo titulado Apunta y dispara a través de su cuenta de Instagram. La letra del tema incluye una frase filosa que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

“Bueno, me cansé de ser una tremenda pelotuda y voy a servir el plato, pero a mi estilo”, expresa la cantante en un fragmento que antecede al videoclip realizado junto al productor Omar Varela.

En uno de los versos, Vigna lanza una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro. "No me llevo bien con Tatianas", dice la artista en una parte del tema, que en pocas horas superó las 70 mil reproducciones.

El término “Tatiana” fue popularizado por el streamer Martín Cirio y se refiere a una mujer que intenta seducir a un hombre comprometido, y que además suele negar su implicancia en la situación, adoptando una actitud de víctima o de desentendida.