Robert Redford se luce en Netflix con su mejor película y dura menos de dos horas

El poder del dúo Robert Redford y Jane Fonda

Uno de los mayores atractivos de esta producción es el reencuentro en pantalla de Robert Redford y Jane Fonda, quienes ya habían compartido proyectos cinematográficos en el pasado. Su química es evidente y aporta un realismo especial a cada escena. Ambos actores, con carreras llenas de éxitos y reconocimientos, entregaron interpretaciones que elevan la sensibilidad del relato.

La novela detrás de la película en Netflix

La película está basada en la novela homónima de Kent Haruf, publicada en 2015, dos años después de su fallecimiento. La obra literaria fue aclamada por su sencillez y su capacidad de transmitir emociones universales como la soledad, el deseo de compañía y la búsqueda del afecto incluso en la etapa final de la vida. Netflix decidió llevarla al cine manteniendo la esencia del libro, con una narrativa serena pero cargada de significado.

El elenco de "Nosotros en la noche"

Una joya oculta en el catálogo de Netflix

Con un ritmo tranquilo, diálogos cuidados y escenas cargadas de emoción, Nosotros en la noche se posicionó como una de esas películas que sorprenden dentro del inmenso catálogo de Netflix. Muchos usuarios la descubrieron casi por casualidad y terminaron recomendándola, convirtiéndola en un pequeño fenómeno de boca en boca.

El hecho de que dure poco más de una hora y media la hace accesible para todo tipo de público, pero es su mensaje lo que realmente perdura. Quienes la ven suelen coincidir en que es imposible no emocionarse con la historia de Addie y Louis.

Murió el actor Robert Redford a los 89 años

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su hogar de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, informó en un comunicado la directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien señaló que su familia "solicita privacidad" en este momento.

Ecologista de toda la vida, el actor fue ganador de los premios Óscar y Globo de Oro por varios de sus trabajos. A su extensa y exitosa carrera, hay que sumarle su condición de sex symbol y seductor para varias generaciones, título que compartió con su colega y amigo Paul Newman, con quien rodó películas de mucho éxito.

Por qué ver "Nosotros en la noche"

Aunque el estreno ocurrió en 2017, el film sigue sumando reproducciones en 2025, lo que demuestra su vigencia. En un mundo donde las producciones de acción, ciencia ficción o superhéroes dominan el streaming, una película sencilla y profundamente humana logra abrirse camino y conectar con millones de espectadores.

El secreto radica en que Nosotros en la noche habla de temas universales: la soledad, el amor, el paso del tiempo y la necesidad de compartir. Es un recordatorio de que los sentimientos no caducan con los años y que siempre hay oportunidad para volver a empezar.

